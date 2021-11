Cameroun: " Un soulagement pour les malades "

" Un soulagement pour les malades "

Avez-vous entendu parler du nouveau médicament injectable contre le VIH ?

Tout à fait ! Le médicament en question se nomme Cabenuva. C'est une combinaison de cabotégravir et de rilpivirine. Il a été approuvé en janvier dernier par la Food and Drug Adminitration (FDA) aux Etats-Unis et récemment au Royaume Uni. Il s'agit d'un médicament injectable qui facilite la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Néanmoins, ce médicament n'est encore utilisé qu'en Europe et aux Etats-Unis.

Quelle est sa particularité ?

La prise de Cabenuva est mensuelle. Au lieu de prendre des antirétroviraux tous les jours, le patient reçoit une seule injection par mois. Seulement, tout comme les antirétroviraux, ce médicament injectable ne soigne pas le patient. Il neutralise juste le virus, empêche son développement et sa multiplication dans l'organisme. Néanmoins, la différence entre les deux se situent au niveau de la fréquence. L'un est quotidien et l'autre, mensuel. Cette injection se représente un soulagement pour les malades.

Peut-on envisager un tel traitement au Cameroun ?

Je tiens tout d'abord à préciser que ce médicament n'est encore qu'à ses débuts. Il s'agit d'un médicament spécial et assez couteux. Or, les antirétroviraux sont gratuits pour toute personne vivant avec le VIH-sida au Cameroun. Et ce, depuis 2019. Avec ce nouveau médicament, des analyses doivent être faites afin d'évaluer son coût. Puis, le gouvernement décidera si ce médicament doit être introduit au Cameroun comme une alternative au traitement existant. Pour l'heure, on cherche encore à mettre à la disposition des patients, des antirétroviraux ayant moins d'effets secondaires.