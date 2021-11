Congo-Kinshasa: Révélations de Julien Paluku - Un budget de 100 milliards USD avec le pétrole

" Il faut rêver, car tout commence par le rêve", dit-on. Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi et l'ensemble du gouvernement dirigé par Jean Michel Sama Lukonde tiennent à changer le destin de la République Démocratique du Congo et de son peuple".

La déclaration est du ministre de l'Industrie Julien Paluku.

Il l'a faite hier au cours du briefing du gouvernement qui servait d'annonce au forum africain des affaires que Kinshasa abritera du 24 au 25 novembre 2021, intitulé " DRC AFRICA BUSINESS FORUM".

Le ministre de l'Industrie a révélé qu'avec ses blocs pétroliers de l'Océan Atlantiquie comme ceux des lacs Albert et autres, la RDC est capable de se doter d'un budget de 100 milliards de dollars par an en l'espace de 4 à 5 années. Selon lui, le potentiel pétrolier congolais est largement supérieur à celui de l'Angola, dont le budget national se chiffre en plusieurs milliards de dollars américains annuellement depuis plusieurs décennies. Il faut, pour cela, une volonté politique affirmée ainsi que des idées novatrices.

Il a également martelé que le cobalt et le lithium, minerrais stratégiques dans la fabrication des batteries et voitures électriques, pourraient rapporter des milliers de milliards de dollars à la RDC, à condition que celle-ci s'organise pour s'insérer dans le processus de production et de partage des dividendes. Notre pays, selon le ministre de l'Industrie, possède tous les atouts pour devenir, en une décennie, une puissance économique et industrielle, au même titre que les USA et la Chine..

Le grand obstacle à son boom économique et industriel, c'est l'insécurité, savamment entretenue par des mains noires pour favoriser les pillages de ses ressources nationales.

Comme d'habitude, introduit par son collègue de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, le ministre de l'Industrie à expliqué succinctement le bien-fondé et les avantages dont le pays pourra tirer de cette réunion qui rassemblera tous les grands du monde, notamment les industriels et investisseurs.

Dans son mot introductif, Julien Paluku a rappelé le plaidoyer que le Chef de l'Etat venait de mener à la conférence internationale sur le climat de Glasgow en Écosse en démontrant que la RDC est un "pays solution" au réchauffement climatique. Avant de démontrer que le pays est également "solution" en ce concerne l'industrialisation sans pollution grâce aux énergies renouvelables. Car, le pays regorge de minerais stratégiques tels que le cobalt et le lithium qui servent des matières premières dans la fabrication des batteries et voitures électriques.

Selon l'étude menée par Bloomberg, la demande de ces produits va croissante au monde et pourra atteindre d'ici 2030, 150 millions pour les voitures électriques. Et en termes de chiffres, partant du simple d'une voiture électrique coûtant 40.000 USD, il y a quelque 8.000 milliards USD qui pourraient sortir de l'exploitation, fabrication et vente des batteries et véhicules électriques. Une opportunité que le pays devra saisir, surtout que la même étude démontre que le marché congolais se pointe comme la meilleure destination par comparaison à d'autres déjà existant dans le domaine de fabrication des batteries et voitures électriques tels que ceux américain, chinois et polognais. D'où, on devra saisir l'occasion à travers le Forum africain des affaires auquel tous les grands du monde de l'industrialisation et de l'investissement prendront part.