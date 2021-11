Cote d'Ivoire: Ligue1 (Saison 2021-2022) - Tous à l'assaut de l'Asec Mimosas

Et revoilà la Ligue 1 ivoirienne ! Dix-sept semaines après le sacre de l'Asec Mimosas, champion 2021, le championnat de première division reprend ses droits, ce samedi 20 novembre 2022.

Un exercice qui renoue avec la formule classique (poule unique) après le championnat à deux phases de la saison dernière. Pour cet autre championnat sous le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF), quatorze formations sont en lice. L'Asec Mimosas, champion en titre, devra se battre contre les treize autres concurrents pour espérer décrocher son 28e sacre national.

Après avoir repris la préparation depuis le 2 août dernier, dans la perspective des préliminaires de la Ligue des Champions, les Mimosas semblent retrouver plus de sensation. L'entraîneur Julien Chevalier a retenu, pour cette nouvelle bataille, 29 joueurs au nombre desquels le portier international Cissé Abdoul Karim. Le capitaine sera là encore pour conduire la troupe dans laquelle on retrouvera, entre autres, les défenseurs Coulibaly Salif, Yao Attohoula, N'Guessan Gilles Privat, transfuge du FC San Pedro, les milieux Singoné Claude, Aka Essis, Ki Aziz Stéphane, Zouzoua Pacôme, Diakité Ousmane et les attaquants Diakité Oumar, Oura Anicet, Pokou Serge et bien évidemment l'international Konaté Karim.

Un commando qui tentera de préserver le titre acquis de haute lutte au terme de la Superdivision. Ce samedi 20 novembre, sous le coup de 15h30, les jaune et noir devront afficher leurs intentions face aux Abobolais du FC SOL FC, au stade Robert Champroux de Marcory. Dans le même temps, à Gagnoa, Bouaké FC accueille le Racing Club d'Abidjan, au stade Biaka Boda. Les Limanes Yacouba Sylla (LYS) de Sassandra, de retour dans l'élite, avec dans leur rang Titi Koné (champion d'Afrique de freestyle) seront face à l'AFAD, 4e de la saison écoulée.

La première journée qui s'entend sur trois jours se poursuivra les dimanche 21 et lundi 22 novembre avec quatre rencontres au programme sur la pelouse du Champroux. Le dimanche, les Militaires de la SOA feront face au défi des Insulaires de l'USC Bassam, quand le Stella Club d'Adjamé tentera de décrocher ses premiers points de la saison avec la réception du FC San Pedro. En clôture, le lundi 22 novembre, l'ES Bafing sera face à l'ASI d'Abengourou et le promu CO Korhogo se mesurera au Sporting Club de Gagnoa sous le coup de 18 heures.

Cette saison, le public est autorisé dès même le départ. L'accès à la tribune A exige de débourser 1500 FCFA quand il faut 1000 FCFA pour la tribune B. Mais l'événement de ce nouvel exercice de Ligue 1 est l'absence de l'Africa Sports d'Abidjan. Les Aiglons, après plus de 70 années de présence dans l'élite, sont descendus en Ligue 2 au terme de la saison 2020-2021. C'est donc fort logiquement que les vert et rouge disputeront le championnat de 2e Division, cette saison, au grand dam des grands adeptes du derby Asec-Africa.