Cote d'Ivoire: Hackathon 2021 - Un concours pour la sécurité alimentaire et les Ressources en eau lancé à Abidjan

Un concours d'innovation sur la sécurité alimentaire et les ressources en eau a été lancé ce lundi 22 novembre 2021, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Placé sous le thème : " Food Security and Water Ressources/ Sécurité alimentaire et Ressources en eau ", ce concours dénommé " Hackathon 2021 ", donne l'occasion à 40 jeunes issus de 15 pays d'Afrique de travailler sur ces deux thématiques jugées importantes pour l'Afrique dans sa globalité en utilisant les données d'Observation de la terre (Ot), et de nouveaux algorithmes et la machine pour projets innovants sur la sécurité alimentaire et les ressources en eau.

L'activité se tient du 22 au 25 novembre 2021, au Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection (Curat).

Elle devrait permettre d'exploiter les données satellitaires issues de Copernicus au travers de la plateforme Eo Africa Research and Development Facility. Selon Tidiane Ouattara coordonnateur du programme Abidjan Gmes Afrique, ce concours vise à trouver plusieurs solutions.

Des solutions pour résoudre les défis en matière de sécurité alimentaire et de ressources hydriques à l'échelle locale, régionale ou continentale. " Ces apprenants réfléchiront ensemble à des méthodologies, à des approches qui utilisent les images satellitaires pour répondre à des enjeux de l'eau et de la sécurité alimentaire ", a expliqué le coordonnateur. Tout en soulignant que ces étudiants en compétition ont été choisis sur la base de critères rigoureux, notamment le niveau d'éducation, les centres d'intérêts et l'expérience.

Prenant la parole, M. Arno Van Lieshout, représentant le consortium l'Agence spatiale européenne (Esa), a confié que les vainqueurs de ce concours bénéficieront, entre autres, de formation (20 cours sur le Ot), de renforcement de capacités, de suivi de l'Esa.

Il a également révélé que les trois équipes lauréates auront un appui technique sur deux ans de la part de sa structure. À cela, il faudra ajouter " la participation des vainqueurs à divers forums et colloques internationaux en Afrique dans le cadre de la phase 2 du programme Gmes & Afrique ", a-t-il ajouté.

Pour le vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Pr Affian Kouadio, représentant le président dudit établissement public, il n'a pas manqué d'affirmer que c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'abriter ce concours qui se tient pour la toute première fois en Afrique.

Soulignons que ce concours organisé est une initiative commune de l'Union africaine à travers son programme Gmes & Afrique, l'Agence spatiale européenne (Esa) et Eo Africa.

Comme pays participants, l'on peut citer, entre autres, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Ouganda, le Ghana, le Cameroun, l'Ethiopie, le Kenya.