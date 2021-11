Maroc: Benguérir - L'UM6P et le CRI Drâa-Tafilalet scellent un partenariat pour la promotion du secteur minier

Benguérir — L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Centre Régional d'Investissement (CRI) de Drâa-Tafilalet ont procédé, lundi à Benguérir, chef-lieu de la province de Rehamna, à la signature d'une convention de partenariat pour promouvoir la recherche scientifique dans les domaines liés à l'investissement et la co- construction, le développement et la mise en œuvre des projets dans le secteur minier.

Paraphée par le Président de l'UM6P, M. Hicham El Habti, et le Directeur Général du CRI Drâa-Tafilalet, M. Allal El Baz, cette convention vise à concrétiser la volonté des deux partenaires de mener des actions innovantes à impact dans les domaines de leurs spécialités respectives, notamment en matière de formation continue dans le secteur minier et de management de projet au profit des collaborateurs ou investisseurs dans ce domaine.

Elle porte également sur l'accélération du transfert technologique dans le secteur minier, la contribution à l'élaboration d'une stratégie de développement durable du secteur minier, la promotion de l'attractivité de ce secteur dans la région Drâa-Tafilalet, la création d'un centre d'excellence dédié à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, ainsi que sur la co-organisation d'événements scientifiques et techniques relatifs au secteur minier (Séminaires, Caravanes, Workshops... ).

"Dans le cadre de l'ouverture du CRI Drâa-Tafilalet sur son environnement, et en parfaite alignement avec sa politique visant le renforcement des efforts de l'ensemble des acteurs visant à promouvoir l'attractivité de la région, nous avons signé aujourd'hui une convention de partenariat qui a pour objectif de promouvoir la collaboration entre les deux institutions dans le domaine de l'accompagnement des porteurs de projets, notamment dans le secteur minier", a déclaré M. El Baz à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP.

Rappelant que la présence d'une structure géologique variée, caractérisée par la présence de minéraux variés, favorise la vocation de la région dans l'exploitation minière, il a souligné que le CRI Drâa-Tafilalet et l'UM6P vont ainsi coorganiser des ateliers, des sessions de formation et des caravanes pour encadrer et hisser le niveau de la productivité des petits producteurs et des artisans au niveau de la région.

"Nous visons également un transfert technologique et un transfert de compétences en faveur des cadres et des opérateurs locaux, ce qui contribuera à tirer vers le haut le volume de leur productivité, et à améliorer et consolider l'offre et l'attractivité de la région", a-t-il ajouté.

De son côté, M. Youssef Daafi, Manager de la plateforme de transfert technologique dans le secteur minier pour l'Afrique à l'UM6P, a indiqué que cette convention de partenariat se propose de valoriser le potentiel minier dans la région Drâa-Tafilalet, ajoutant que ce partenariat porte également sur la création, pour la première fois en Afrique, d'un Centre d'excellence dédié à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle.

"A travers ce partenariat, l'UM6P s'engage à mettre à la disposition des petits exploitants miniers, les compétences et les expertises de l'université, ce qui rentre dans sa stratégie de développement de son écosystème", a fait savoir M. Daafi, faisant savoir que cela s'inscrit, de même, dans le cadre de rôle de cette plateforme, à savoir : le transfert du Savoir et sa vulgarisation auprès des petits exploitants.

En outre, la convention de partenariat permettra au CRI Drâa-Tafilalet et aux acteurs régionaux de s'informer des techniques, des pratiques et des nouveautés concernant ses domaines d'activités, en plus du développement des compétences et du rehaussement de leurs potentiels. La finalité étant de stimuler davantage la dynamique d'investissement et d'entreprenariat, et d'améliorer la compétitivité de l'offre territoriale de cette partie du territoire national.