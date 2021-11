Afrique: Le monde célébrera pour la première fois la Mare nostrum le 28 novembre

Barcelone — Le 28 novembre marquera désormais une nouvelle date dans l'agenda des célébrations internationales avec la journée de la Méditerranée qui a été proclamée officiellement en 2020 par les 42 États membres de l'Union pour la Méditerranée et la Commission européenne.

Cette première édition, qui sera célébrée dimanche prochain, vise à promouvoir l'identité et la coopération méditerranéenne commune aux pays du bassin mais aussi à mettre en lumière les grands défis qui lient les pays de la Mare nostrum tels que le changement climatique, le développement économique ou l'égalité hommes-femmes.

Pour le secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée (UpM), Grammenos Mastrojeni, il s'agit de célébrer la communauté d'histoire et de coopération entre les différents pays du bassin.

L'objectif de célébrer cette journée est donc de faire émerger la Méditerranée dans sa réalité de sujets qui méritent d'être pris en compte dans leur intégralité, a-t-il souligné dans une interview à la MAP.

C'est un véritable appel qui est ainsi lancé à l'ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui s'identifient à la Méditerranée, à célébrer l'héritage millénaire de cette agora d'humanisme, de sagesse et de dialogue culturel au sein de laquelle le Maroc joue un rôle stratégique.

A ce sujet, M. Mastrojeni a souligné le dynamisme du Royaume dans le processus méditerranéen dans une approche qui englobe également sa dimension africaine.

Le Maroc est un protagoniste de nombreuses actions avec l'UpM dans plusieurs domaines, notamment ceux liés aux énergies renouvelables et au développement durable, a-t-il ajouté.

La Méditerranée éveille aujourd'hui en l'humanité un large éventail d'émotions et constitue un élément central de la vie des 480 millions de personnes qui résident dans son pourtour, soit près de la moitié des populations des 42 pays membres de l'UpM. Elle est une terre fascinante pour certains, source de subsistance pour d'autres et un foyer pour beaucoup.

La décision unanime des États membres de l'UpM de mettre en place la Journée internationale de la Méditerranée intervient à un moment où la région est confrontée à des crises sans précédent, accentuées par la pandémie de la Covid-19.

Cependant, les richesses aussi bien économiques que culturelles que recèle la Méditerranée, autorisent tous les espoirs et une célébration digne des peuples qui la composent.

Riche de son histoire, de ses ressources naturelles et de la diversité de ses populations dont 60% ont moins de 30 ans, la Méditerranée présente un immense potentiel de développement.

Dotée d'un littoral de 46 000 kilomètres, un tiers de ses populations sont concentrées sur les zones côtières. Le bassin méditerranéen, qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, est le deuxième plus grand hot spot de biodiversité au monde. On estime que jusqu'à deux milliards d'oiseaux migrent à travers la région. La Méditerranée abrite 18% de la flore marine mondiale et 28% sont des espèces endémiques (uniques à la région). Cependant, le réchauffement climatique et les phénomènes extrêmes qu'il provoque font craindre de grands bouleversements. Ainsi, 47 des 49 sites culturels reconnus par l'UNESCO autour de la mer Méditerranée présentent des risques d'être endommagés par les effets du changement climatique.

Sur le plan économique, la Méditerranée est l'une des routes de navigation les plus fréquentées au monde avec environ 1/3 du total mondial des navires marchands qui la sillonnent chaque année.

Sous nos latitudes, la mer Méditerranée a vu naitre en 2007 le port de Tanger Med, devenu en moins de 15 ans, le numéro un du trafic conteneurisé, passant du 31éme rang mondial du classement des principaux ports à conteneurs dans le monde, à la 24éme place en février 2021 (classement Alphaliner).

Par ailleurs, la région méditerranéenne est la première destination touristique du monde avec une attractivité grandissante de la destination Maroc.

Avant la crise sanitaire qui a paralysé le tourisme mondial, le Royaume avait attiré en 2019 plus de 13 millions de visiteurs, affichant une progression de 5,2% par rapport à l'année précédente.

Le Maroc a activement contribué à la concrétisation de l'UpM en privilégiant les principes d'appropriation commune et de coresponsabilité, et en plaidant pour une inflexion des approches expérimentées dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, avec un accent particulier sur le principe de géométrie variable.

Afin de participer à l'effort de concrétisation de projets structurants au niveau régional, le Maroc abrite l'Université Euro-méditerranéenne de Fès. Il est également partenaire dans la mise en œuvre d'autres projets labellisés au sein de l'UpM.

Le Maroc a toujours appelé à doter l'UpM d'un rôle central dans la dynamique d'intégration régionale et sous-régionale, à la faveur d'un développement économique et social, et d'un avenir meilleur pour les citoyens euro-méditerranéens.