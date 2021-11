Ile Maurice: Production d'oxygène - Samlo est le fournisseur officiel du ministère de la Santé

Tandis que le ministère de la Santé a sollicité l'aide de La Reunion pour lui prêter de l'oxygène médical, la question sur l'identité du fournisseur local a surgi. L'opposition parle d'un "petit copain".

Depuis que le ministère de la Santé a sollicité l'île de la Réunion pour lui prêter de l'oxygène face à la crise sanitaire, nombreux sont ceux qui se demandent qui est le fournisseur du gouvernement. D'ailleurs, lors de sa conférence de presse samedi, le leader du MMM, Paul Bérenger, a aiguisé la curiosité du public en déclarant qu'après la Private Notice Question de vendredi, il a appris le contrat a été al- loué à un "petit copain" sans pour autant donner le nom.

Cependant, une bonne partie des informations a été déposée au Parlement dans une réponse écrite vendredi après-midi après que le député du MMM, Rajesh Bhagwan, avait posé à Kailesh Jagutpal la question le 16 novembre. Le ministre a fait comprendre que ce contrat est alloué après un exercice d'appel d'offres chaque année. "Le présent contrat pour la fourniture d'oxygène médical a été octroyé à S.K.S Co. Ltd. le 30 juin 2020 pour une période de deux ans. Le contrat est valable jusqu'en juin 2022", a-t-il répondu. Le ministère n'a pas révélé le montant du contrat.

Il s'avère que S.K.S Co ltd n'est autre que l'abréviation de Samlo-Koyenco Steel Co. Ltd. appartenant à la famille Gowressoo, dirigée par Rajiv et Mahen. Le leader du MMM faisait probablement référence à cette entreprise. Cependant, ce n'est pas la première fois que Samlo-Koyenco Steel a participé à un exercice similaire pour approvisionner le ministère de la Santé en divers gaz médicaux. Le Central Procurement Board allait lui accorder un contrat de Rs 51,5 millions en 2017, mais son concurrent, Medical Gases JV, avait saisi l'Indepenant Review Panel qui avait donné gain de cause au contestataire tout en critiquant le ministère de la Santé. Les membres de cette instance devaient même écrire que la compagnie, nouvelle dans le domaine à cette époque, n'a pas pu prouver qu'elle était bien établie.

Un an plus tard, soit en 2018, c'était au tour de Samlo-Koyenco Steel Co. Ltd. de saisir l'IRP après qu'un comité d'évaluation avait rejeté ses offres pour fournir ce même ministère en protoxyde d'azote, utilisé en anesthésie, pour la période d'avril 2018 à mars 2020. Cette fois-ci, les membres de l'IRP avaient demandé au ministère de la Santé d'annuler le processus.

Nous avons sollicité Rajiv Gowressoo, un des directeurs de Samlo-Koyenco Steel Co. Ltd., pour expliquer dans quelles circonstances sa compagnie a obtenu le contrat. D'emblée, il insiste qu'il ne veut pas entrer dans le jeu des politiciens. "Je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas proche de politiciens. Je ne réponds pas aux politiciens. Ma société a respecté toutes les procédures lors des différents appels d'offres.

Nous n'avons rien à cacher. La fourniture d'oxygène aux hôpitaux pour sauver des vies est notre priorité en cette période de crise. Nous importons du gaz d'Afrique du Sud, de La Réunion et de Singapour même si nous en produisons chez nous. Je n'exporte pas d'oxygène. Laissez-moi vous dire que pour sauver la vie de nos compatriotes, il y aura une réunion avec les deux autres producteurs mauriciens pour augmenter notre capacité de production", déclare-t-il.

Pour en revenir à la réponse écrite déposée au Parlement, Kailesh Jagutpal a expliqué que l'hôpital ENT a un "Pressure Swing Absorption Oxygen Generator" qui fournit de l'oxygène continuellement, mais l'appareil ira en révision prochainement. Un deuxième appareil ayant la capacité de produire 1 000 à 1 500 litres par minute sera opérationnel dans quatre semaines. Le ministère dispose également de quinze générateurs d'oxygène pouvant produire 10 litres par minute. De plus, maintient le ministre, il est en contact avec les trois producteurs locaux pour approvisionner l'hôpital ENT et les hôpitaux régionaux tout en rappelant qu'un des fournisseurs a accepté d'installer gratuitement un réservoir pour 20 tonnes d'oxygène à l'hôpital ENT.