Congo-Brazzaville: Concours Young challenge - Clôture de la première édition

Les cérémonies de clôture de l'édition 2019-2020 et du lancement de l'édition de l'année prochaine du concours Young challenge ont eu lieu le 19 novembre, à Pointe-Noire, en présence de Jean Claude Biviouhi, Maleye Diop, Chantal Umutoni respectivement conseiller à la Jeunesse du ministre de la Jeunesse et des sports, représentant du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Young challenge (challenge jeune en français) est un concours régulier de co-création mondial initié par Génération sans limites, une initiative faisant partie de la stratégie Jeunesse 2030 des Nations unies visant à préparer les jeunes à devenir des citoyens productifs et engagés. Ces retrouvailles ont été marquées par la présentation des projets par des jeunes lauréats et la remise des prix à ces derniers.

Les cinq équipes lauréates de la première édition de ce concours se présentent comme suit :

1-Hopetech: 16,53

2-3M Forever: 15,53

3- La Franchise: 15,23

4-Nounga: 13,70

5-Jousha: 11,53

Dans son mot de circonstance, Chantal Umutoni a rappelé que Young challenge est une initiative conjointe du Pnud et de l'Unicef. A travers ce concours, d'autres initiatives des jeunes ont été mises en œuvre en vue de renforcer leurs capacités en leur offrant des plateformes appropriées de participation et d'engagement afin de les transformer en de véritables agents de changement. " Chers adolescents, chers jeunes, saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous pour que ce slogan, "Notre temps, notre tour, notre avenir" devienne une réalité pour chaque adolescent et jeune ", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Maleye Diop a expliqué que ce concours a permis de mettre en œuvre l'esprit créateur des jeunes constitués en équipe pour proposer des solutions innovantes aux problèmes de développement qui se posent à eux et à leur communauté.

Lançant officiellement l'édition 2021-2022 de ce concours, Jean Claude Biviouhi a signifié que la République du Congo ne saurait se soustraire des engagements internationaux, en adhérant à la charte africaine de la jeunesse et à la convention relative aux droits de l'enfant. "La mise en œuvre de la présente activité par l'Unicef, sous le patronage du gouvernement, est une traduction manifeste de la volonté de la République du Congo de renforcer et consolider la synergie d'action entre les agences du système des Nations unies et le gouvernement de la République ", a-t-il signifié.