Congo-Brazzaville: Débats - Journée scientifique autour des sciences sociales et humaines au service de la nation

La journée scientifique a été organisée par la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (Flash), en partenariat avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, sur le thème " Novembre, mois de la science: sciences sociales et humaines au service de la nation ", dans la grande salle du complexe culturel du Congo (deuxième module du mémorial), le 20 novembre.

Le vice doyen de la Flash, le Pr Yvon Pierre Ndongo Ibara, a indiqué que la journée mondiale de la science, selon l'Unesco, est dédiée à la paix et au développement. Il s'est appuyé également sur la déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée internationale de la science au service de la paix et du développement, où la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Edith Delphine Emmanuel, a dit: " L'objectif étant de rapprocher la science de la société, en mettant en évidence de possibles solutions apportées par la science, la technologie et l'innovation à certains des grands défis auxquels notre société est confrontée ".

C'est pourquoi, dans la quête perpétuelle des solutions liées aux questions de la paix et du développement, les sciences dites sociales et humaines sont généralement abandonnées au profit des sciences dites pures. Or, le développement et la paix sont d'abord des faits sociétaux qui nécessiteraient une analyse plurielle pour être mieux appréhendés par les membres de la société, a souligné le le Pr Yvon Pierre Ndongo Ibara.

" Lors de la cérémonie des dédicaces du livre collectif, résultat des premières journées scientifiques du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, nous avons déclaré que nous avons émis le vœu selon lequel le mémorial soit comme l'agora d'où bouillonnera la science et d'où l'on valorisera nos savoirs endogènes pour une connaissance approfondie de nos différentes cultures, gage d'une paix et d'un développement durables. Aujourd'hui, nous vous invitons à déguster avec nous les apports des sciences sociales et humaines ", a déclaré le Pr Yvon Pierre Ndongo Ibara.

Ouvrant la journée scientifique, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a salué l'initiative que les organisateurs ont eu d'engager cette réflexion avec pour thématique principale : " Sciences sociales et humaines au service de la nation ". Cette démarche, a-t-elle souligné, est d'autant plus appréciable qu'elle se donne comme objectif de déboucher sur une réflexion liée au nécessaire questionnement sur le rapport entre les intellectuels et la science. Cette question suscite, même chez les novices en science, un certain nombre d'interrogations.

" Comme vous le voyez, nous sommes, nous aussi, engager dans une réflexion permanente où s'affrontent, par livres et écrits interposés, procureurs et défenseurs d'une science qui constitue, aujourd'hui, le centre de la construction et du développement de l'homme. C'est au nom même de cette quête et de l'éclairage qu'elle peut apporter ici et maintenant que je déclare ouverte la journée scientifique : sciences sociales et humaines au service de la nation ", a dit Belinda Ayessa.

Après ces deux discours, les participants ont suivi les ateliers. Il y en a eu trois marqués par dix exposés. Le premier atelier, modéré par le Pr Joseph Itoua, a porté sur la grammaire et linguistique du français sur le thème " Le français au Congo : états et perspectives ", avec pour communicateur le Pr Edouard Ngamountsika. Le champ stylistique a connu pour thème " L'étude des figures d'analogie, de substitution, d'amplification et d'atténuation dans Petit Piment d'Alain Mabanckou ", par le Dr Sidoine Romaric Moukoukou, maître-assistant. Enfin, sur le champ stylistique, avec pour thème " Métaphore comme objet de persuasion dans l'analyse du discours sur le corona du président congolais ", par le Pr Arsène Elongo, maître-assistant.

Le deuxième atelier a porté sur trois exposés, notamment sur la sociologie avec le thème " La socialisation estudiantine à la politique " par le Pr Jean Bruno Bayette, maître-assistant ; sur l'anthropologie avec le thème " Les rites de naissance chez les Mbochis " par Daniel Akouélé Oba ; puis en philosophie sur le thème " Epistémo-éthique et développement des sociétés en contexte d'oralité ", par le Pr Didier Ngalebaye, maître-assistant, sous la modération du Pr Auguste Nsonsissa.

Le troisième atelier a porté, entre autres, sur l'anthropologie avec le thème " Le Ndzobi, un levier utile pour la République ", par le Dr Patrick Itoua Ndinga, maître-assistant ; sur l'histoire avec le thème " Pierre-Savorgnan-de-Brazza et les missionnaires du Saint Esprit dans l'occupation du Congo ", par le Dr Abbé Brice Ibombo, maître-assistant ; sur la socio-anthropologie avec le thème " Le magnétisme vital, sa place dans l'environnement traditionnel et dans notre environnement moderne ", par le Dr lieutenant-colonel Maurice Itous-Ibara ; puis sur la linguistique avec le thème " Les valeurs temporelles du présent: difficultés épistémologiques et carences sémiotiques ", par le Pr Alain Fernand Loussakoumounou, maître-assistant. Le tout modéré par le Pr R. Yala Kouandzi.