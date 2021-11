Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le pays à la quête d'une compétence pour la construction de son Datacenter

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a lancé le 22 novembre à Brazzaville, l'appel d'offres international à l'endroit des entreprises nationale et internationale, en vue de la construction et de l'opérationnalisation d'un Datacenter national. Infrastructure d'envergure, elle permettra d'assurer la souveraineté numérique du pays.

La construction du Datacenter est l'aboutissement d'un accord de financement entre le Congo et la Banque africaine de développement (BAD), dans le cadre du projet Central african backbone (CAB). S'agissant de la procédure d'appel d'offres, elle sera conduite par la coordination du projet Cab, à travers un processus de sélection internationale, tel que défini dans le cadre de passation des marchés de la BAD. Pour ce qui est des offres, elles doivent être remises au plus tard, le 25 janvier 2022, à l'unité de coordination du projet CAB. Les offres faites en ligne et celles faites hors délai ne seront pas prises en compte.

En ce qui concerne les soumissions, elles se doivent d'être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant établi par chaque lot. Il s'agit, en effet, du lot 1 relatif aux travaux de construction et d'opérationnalisation d'un Datacenter principal à Brazzaville, pour un coût de douze millions de FCFA, ainsi que celui du lot 2 pour la construction d'un Datacenter secondaire (Back up) à Oyo s'élevant à soixante-dix millions de FCFA.

A cet effet, le ministre en charge des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a convié les différentes entreprises à déposer leur candidature. " J'invite les entreprises nationales et internationales, dont l'expertise est avérée à candidater à l'appel d'offres ouverte, selon les procédures en vigueur en la matière ", a-t-il lancé.

Pour lui, la construction de ce Datacenter assurera la souveraineté du Congo, en matière de gestion des données en perpétuelle augmentation et des application critiques. En effet, le Centre national de données permettra également d'accélérer le processus de transformation numérique digitale congolaise et de sécuriser les données critiques qui y sont hébergées.

" Cette infrastructure critique contribuera à accélérer le projet de transformation digitale de notre pays, déjà en marche, avec l'implémentation sous peu du système national d'identité digitale et de l'opérationnalisation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Elle aura l'avantage de développer l'économie nationale, de réduire la fracture numérique entre les villes et villages ", a fait savoir le ministre Ibombo.

Rappelons que le Datacenter ou centre de données est un site physique regroupant des installations informatiques (serveurs, routeurs, disques durs, communicateurs) chargées de stocker et de distribuer des données à travers un réseau interne ou via un accès internet.