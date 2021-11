Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Maniema accroche Sanga Balende dans le trouble, Blessing écrase JSK

Des supporters récidivistes de Sanga Balende ont encore semé le trouble après le match contre Maniema Union, alors que Blessing respire après sa large victoire sur la Jeunesse sportive de Kinshasa.

Il y a eu du grabuge au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, le 21 novembre, lors du choc entre l'équipe locale de Sa Majesté Sanga Balende et l'AS Maniema Union de Kindu, pour le compte de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Les supporters locaux ont molesté les officiels du match à la fin de la partie, non contents de l'arbitrage. Les Anges et Saints du Kasaï oriental ont été les premiers à marquer, à la 57e mn, par Butoto Kamana. Les Unionistes de Maniema sont revenus au score à la 60e, par le biais de Wango Mbabo. Sur le plan comptable, Maniema Union consolide sa troisième place avec dix-neuf points engrangés en dix sorties. Et Sanga Balende compte neuf points en huit matches.

Pour une importante frange de l'opinion sportive, la Linafoot devrait sévir face à ces troubles répétitifs au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi. Ancien international et actuel président de l'Union des footballeurs congolais, un syndicat des footballeurs, Hérita Ilunga Kongolos, a réagi sur twitter au sujet de ces violences à Mbuji. "Ces violences n'ont pas leur place dans la société et encore moins dans un stade de football ! Nous espérons et attendons des sanctions sévères à l'encontre des responsables" , a-t-il dit.

En avril dernier, la délégation de Mazembe avait été agressée par les supporters du club sang et or local, et la police avait dû intervenir avec des balles réelles, rapportait-on, pour ramener le calme. Joueurs et staff techniques avaient été extirpés du stade -où ils avaient été comme pris en étau- dans un bus de fortune, sous des jets de pierres. Sanga Balende avait été sanctionné. Récemment, lors du match nul entre Sanga Balende et Tshinkunku (0-0), l'ensemble du club de Kananga a passé de moments angoissants, sous la menace de lynchage des supporters de Sanga Balende. Récidivistes, voilà qu'ils perpètrent des troubles à la fin de ce match contre Maniema. L'on attend une éventuelle sanction de la Linafoot.

Dans un autre match disputé, le même dimanche au stade Dominique-Diur de Kolwezi, Blessing FC a crucifié Jeunesse sportive de Kinshasa, par trois buts à zéro. Les joueurs du coach Yves Diba Ilunga ont allumé la mèche dès la 5e mn, par Laurent Mwanza sur une somptueuse balle arrêtée. Sams Samwanga a inscrit le deuxième, sur penalty, à la 37e mn. Et le troisième but a été l'œuvre de Maseka Kongolo à la 68e. Le voyage des jeunes sportifs de Kinshasa dans le Grand Katanga est cauchemardesque avec déjà trois défaites (face à Mazembe, Lubumbashi Sport et finalement Blessing), bloqué à dix points après onze sorties. Blessing compte huit points après huit rencontres et se donne un peu d'air.