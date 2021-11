Afrique: Aicha Buhari désignée présidente de la Mipreda

A l'issue de la neuvième assemblée générale de la Mission de paix des premières dames d'Afrique (Mipreda), tenue le 22 novembre à Abuja, au Nigeria, l'épouse du chef de l'Etat nigérian, Aicha Buhari, a été désignée à l'unanimité par ses consœurs pour diriger l'organisation pendant quelques années.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du chef de l'Etat nigérian, Muhammadu Buhari. Elle a connu plusieurs interventions des premières dames qui ont insisté pour la préservation d'une paix durable en Afrique. La nouvelle présidente de l'Opdad a souligné, dans son discours d'acceptation, la nécessité d'unir les efforts, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

La vice-présidente régionale pour l'Afrique centrale, Antoinette Sassou N'Guesso, a insisté sur la relance effective des activités de cette organisation. Elle a, en outre, loué le dynamisme de sa consœur du Nigeria, Aicha Buhari, pour son implication dans la relance des activités et pour la construction du futur siège de la Mipreda, ainsi que la bienveillance des autorités nigérianes.

Elle reste persuadée que pendant la longue période d'inactivité que vient de traverser la Mipreda, les premières dames ont pu mener des activités dans leurs pays respectifs, conformément aux missions fondamentales de cette organisation, à savoir la prévention et la consolidation de la paix ; la prévention et l'implication dans la résolution des conflits ; la lutte contre les violences ayant pour base le genre et l'autonomisation économique des femmes.

" Face aux incertitudes et aux soubresauts que traversaient plusieurs de nos Etats, les femmes africaines et notamment les premières dames décidèrent de se doter d'un instrument de plaidoyer, d'intermédiation et d'appui aux victimes de nos différents conflits. En premier lieu de ces victimes figuraient, bien entendu, les femmes, les jeunes filles et les enfants ", a déclaré Antoinette Sassou N'Guesso.

Parlant de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19, qui n'a pas épargné le continent africain, Antoinette Sassou N'Guesso a appelé à " faire preuve de résilience, afin de mieux aborder les défis présents ".

" Lors de cette assemblée, je souhaite que nous gardions avec lucidité et responsabilité la place, le rôle et la configuration que les structures des premières dames d'Afrique sont appelées à avoir pour une meilleure efficacité de nos actions ", a indiqué la première dame du Congo.

Toutes les premières dames ont salué tour à tour les initiatives visant à solliciter le leadership de la gente féminine pour asseoir la paix en Afrique. Le président de la République, Muhammadu Buhari, qui soutient les initiatives des premières dames d'Afrique, a souhaité que la paix véritable s'installe dans ce continent.

La fin des travaux de la neuvième assemblée générale de la Mipreda a été marquée par la pose de la première pierre pour la construction du secrétariat permanent de la Mipreda.

Rappelons que cette organisation a été créée en 1997, au Nigeria. Durant des années, les premières d'Afrique se sont réunies plusieurs fois. Au cours des différentes rencontres, le même constat a été établi, notamment de très nombreux conflits continuaient de noircir l'Afrique. Une situation qui a contribuée à ce qu'elles se sentent concernées par la prévention et la résolution des conflits.

Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU adopta, en 2000, la résolution 1325 accordant aux femmes un rôle prépondérant dans les processus des négociations pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, renforçant ainsi la légitimité de la Mipreda pour ses actions en Afrique.