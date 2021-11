Cote d'Ivoire: Construction, Logement, Urbanisme - Bruno Koné fait adopter son budget de plus de 52 milliards de FCFA

Passage réussi pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ( Mclu) Bruno Nabagnè Koné. Face aux membres de la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) de l'Assemblée nationale, le jeudi 18 Novembre dernier, tard dans la nuit, il a fait adopter à l'unanimité le projet de budget 2022 de son département ministériel.

En effet, il s'est agi pour le ministre, lors de la présentation de ce budget-programme dans le cadre de l'adoption du projet de la Loi de finances 2022, de présenter de façon suscinte les actions de son département ministériel et d'exprimer les besoins y afférent pour l'année prochaine. Ainsi au terme de son exposé et des échanges qui s'en sont suivis, le budget du Ministère de la Construction Du Logement et de l'Urbanisme, qui s'élève à 52 659 802 279 francs Cfa, a été adopté à la majorité des membres de la Commission des Affaires Économiques et Financières de l'assemblée Nationale.

Le premier responsable de la Construction et du Logement en Terre Ivoirienne a fait remarquer que l'exécution de ce budget -programme au titre de la gestion pour l'année 2022 sera repartie par nature de dépenses entre ces quatre différents programmes. Ce sont l'Administration générale ( 10 508 319 415 FCFA), le Foncier et l'Urbanisme (3 881 467 136 FCFA) ; la Construction et la Maintenance (37 990 663 974 FCFA) et Logement et Cadre de Vie (279 351 754 FCFA).