Sénégal: Première journée Ligue 2 - Stade de Mbour-Uso (2-1) : Retrouvailles sur fond de recueillement des victimes de Demba Diop

La 1ère journée de la ligue 2 professionnelle de football du Sénégal s'est jouée hier, lundi 22 novembre, au Stade Fodé Wade de l'Institut Diambars de Saly sur un fond de recueillement des victimes de la finale de la Coupe de la Ligue.

Elle a vu le Stade de Mbour disposer de l'Union sportive Ouakamoise sur la marque de 2 à 1. Les réalisations des Stadistes portent les griffes de Moussa Seck (3ème minute) et de Mamadou Sarr (44ème minute).

Le but ouakamois est signé Abdoulaye Guèye à la 42ème minute de jeu. La rencontre s'est déroulée sous l'œil de Djibril Wade, le président de la Ligue sénégalaise du football professionnel (LSFP) et devant les Jaraaf et autres chefs coutumiers de Mbour et de Ouakam. Un public nombreux a également été au rendez-vous et en présence d'une forte escorte policière. La rencontre a été un moment fort de commémoration des victimes du stade Demba Diop ayant enregistré huit morts mbourois. La volonté de pardon de l'équipe du Stade de Mbour et de ses supporters a germé et a été concrétisée par tout un cérémonial avec les acteurs de la partie et les dirigeants des communautés léboues ouakamoises et mbouroises.

Les velléités de trouble de la partie, avant, pendant et après la rencontre ont été maîtrisées. Le président Djibril Wade n'a pas manqué de prononcer sur les première journée de Ligue1 et de Ligue 2 pro : "On se réjouit de la rencontre entre le Stade de Mbour et l'Uso. On remercie le président du Stade de Mbour qui avait jeté les bases de la bonne tenue du match. Mbour a bien compris cela et on remercie aussi l'USO.

La jeunesse est indivisible. On rectifie l'erreur et on avance. Cela s'est bien passé. Avec le symposium de la Ligue pro, on avait retenu de travailler à développer le football. On s'y met et on attend l'aide et le concours de l'Etat. Un coup d'essai pour un coup de maître, est enregistré lors du derby Pikine/Uso. Nous attendons un autre derby avec l'espoir de voir la même réussite entre Teunguedj Fc et Diambars lors de la 2ème journée de la ligue pro 1".