Algérie: Lancement de la 1ère version en braille du kit de l'Unicef de l'expression et de l'innovation

Batna — L'association "El Moustakbel" pour le développement de Batna a lancé, lundi, la première version en braille du kit de l'Unicef de l'expression et de l'innovation en présence de la représentante de cette organisation en Algérie et coordinatrice des programmes, Dr. Thoria Hassan Hussein.

Une copie a été remise à la représentante de l'Unicef à l'école des sourds-muets de la ville de Batna en marge des deux ateliers organisés par cette association sur ce kit au profit des enfants scolarisés de cette école et d'enfants autistes à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant (20 novembre).

Dr. Thoria Hassan Hussein a considéré que la version en braille du kit de l'expression et de l'innovation est "un don précieux de l'Algérie à tous les enfants aux besoins spécifiques du monde notamment les malvoyants", exprimant sa joie et celle de sa collègue à l'Unicef Nawal Abdessamed de se trouver à Batna et dans cette école spécialisée, où des enfants aux besoins spécifiques ont utilisé pour la première fois en braille le kit de l'expression et de l'innovation développé par l'Unicef.

De son côté, le directeur de l'action sociale et de la solidarité de Batna, Mohamed Lamine Rehaïlia, a affirmé à l'APS que toutes les facilités et l'accompagnement nécessaires ont été accordés à l'association pour concrétiser ce projet.

De même, le directeur de l'école des malvoyants, Mohamed Messaïdia, a salué l'initiative qui a eu un écho très favorable chez les écoliers de l'établissement ayant pris part à ce premier atelier du genre en Algérie.

Le coordinateur du projet Upshift de l'association El Moustakbel pour le développement, Miloud Samaï, et la présidente de l'association, Saada Berdjouh, ont indiqué qu'un groupe d'enseignants et animateurs de l'association ont participé à la concrétisation de ce projet pendant plusieurs mois en transposant les 12 activités du kit en braille et sous forme tactile.

Les délégués de l'Unicef arrivés dimanche à Batna y séjourneront pendant trois jours qui seront consacrés à l'évaluation du projet Upshift de l'association El Moustakbel pour le développement dans ses trois volets à savoir l'entrepreneuriat social, le kit d'expression et de l'innovation et le plaidoyer sociojuridique du mouvement associatif.