Madagascar: Allan Rakotovazaha - Le jeune gardien malgache sur les pas d'Iker Casillas

Allan Rakotovazaha a de grandes ambitions pour sa carrière et pour Madagascar. Le gardien de 22 ans qui évolue en France à l'US Créteil Lusitanos fait partie de la sélection nationale junior malgache qui rêve des Jeux Olympiques de 2024.

L'amour du football et l'envie de progresser nourrissent le quotidien d'Allan Rakotovazaha depuis 2013. Lancé dans le grand bain depuis l'âge de 13 ans chez les U15 du Levallois Sporting club, le jeune franco-malgache poursuit aujourd'hui sa progression à l'US Créteil. Gardien de la réserve du club qui évolue en national 3, le portier de 22 ans est également sollicité en équipe 3 (Régional 2).

Le jeune gardien de but reste ambitieux pour sa carrière et rêve de marcher dans les pas de son idole espagnol.

" Mes ambitions sont de devenir professionnel et de pouvoir gagner de nombreux trophées au haut niveau. J'ai toujours aimé prendre exemple sur Iker Casillas, la légende du réal Madrid et de l'Espagne, de par son profil qui se rapproche du miens et ses arrêts sur sa ligne " nous a confié Allan.

Identifié pour son talent et sa jeunesse, Allan figure dans le groupe de la sélection nationale junior de Madagascar qui se prépare pour les qualifications pour les Jeux Olympiques de 2024. Le gardien était d'ailleurs de la partie le 13 novembre dernier dans le match amical entre sa sélection et St Maur lusitanos. Très sollicité au cours de la rencontre, le jeune gardien s'est dit satisfait du groupe " on a fait preuve de combativité sur le terrain qui nous a permis d'arrache un match nul "

Allan Rakotovazaha rêve d'une grande et longue aventure avec la sélection nationale de son pays. Né en France, le jeune portier reste heureux de ses premiers pas avec les Espoirs de Madagascar.

" Mon passage avec les espoirs de Madagascar c'est très bien passé, on a passé une semaine au centre de formation de l'ESTAC de Troyes. C'est une fierté pour moi d'avoir été appelé en sélection pour la première fois. Jouer pour son pays c'est quelque chose d'unique et ça représente pour moi une fierté, un symbole, on sent qu'on joue pour sa patrie et qu'un peuple est derrière vous " nous a-t-il confié.

Un talent sûrement à suivre pour le staff de la sélection nationale A, qui a un intérêt particulier pour les jeunes talents évoluant en France.