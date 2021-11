Cote d'Ivoire: Cancer du sein - Des équipements offerts à l'Ong " Cancer, le Vivre Autrement " pour booster la lutte

L'opérateur global de télécommunications en Côte d'Ivoire a procédé à une remise de don à l'Ong " Cancer, le Vivre Autrement " (Cava). Il s'agit d'équipements de communication à cette organisation engagée dans la sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein.

La cérémonie de remise de don a eu lieu au dans la deuxième semaine du mois de novembre, précisément le 12, au siège de ladite organisation, sise au 2 plateaux Aghien.

Deux Box Wifi 4G, des cartes Sim 4G et 2 mois de communication gratuite ont été offertes par Moov Africa Côte d'Ivoire à l'Ong " Cancer, le Vivre Autrement ".

A travers la remise de ces équipements, Moov Africa Côte d'Ivoire entend renforcer les capacités logistiques de l'organisation dans le domaine des télécommunications afin de l'accompagner dans le déploiement et relais de ses campagnes de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein via le numérique et le digital.

Adama Bamba, chef du service sponsoring qui conduisait la délégation de Moov Africa Côte d'Ivoire a salué le noble combat dans lequel s'est engagé l'Ong Cava, qui mérite d'être soutenu et auquel Moov Africa Côte d'Ivoire adhère entièrement. Ce don s'inscrit dans la droite vision de Moov Africa Côte d'Ivoire, opérateur global des télécommunications, Filiale du Groupe Maroc Telecom, qui s'est donné pour ambition de révolutionner le quotidien des utilisateurs des services de téléphonie mobile avec des offres de services accessibles à tous et à la pointe de l'innovation tout en intégrant les enjeux de la responsabilité sociale d'entreprise au sein de ses activités.

Prenant la parole, la présidente de l'Ong Cava, Madoussou Doumbia, a remercié Moov Africa Côte d'Ivoire avec à sa tête son Directeur général, Lhoussaine Oussalah, pour ce soutien et cet acte citoyen. Elle a par ailleurs, situé les missions de l'organisation qu'elle dirige, à savoir, aider les patients atteints d'une pathologie cancéreuse et leurs proches à dédramatiser la maladie par le soutien psychologique, financier, les conseils bien-être et beauté et les activités physiques, soutenue par une vision optimiste qui vise à faire comprendre que " ...le cancer n'est pas une fatalité, lorsqu'il est vite détecté, on peut en guérir ".

Notons que l'Ong Cava avait animé le 21 octobre 20212 au siège de l'opérateur, à l'occasion de l'initiative mondiale " Octobre Rose ", une conférence de sensibilisation sur le cancer du sein chez la femme.