Afrique: Ligue africaine de basket-ball 2022 - Élite 16 - Un groupe abordable pour la Soa

Le tirage au sort en vue de la prochaine étape de la Ligue africaine de basket-ball (Bal) a eu lieu samedi à Abidjan. Les 16 équipes qualifiées pour l'"Élite 16 " ont été réparties en quatre groupes de quatre équipes. Un groupe de 16 reparties en Divisions (Est et Ouest) de huit équipes chacune.

Les affrontements dans la Division Ouest auront lieu du 11 au 16 décembre prochain. Tandis que ceux de la Division Est sont prévus pour se dérouler du 2 au 7 décembre.

Les groupes G1 et G2 qui constituent la Division Ouest sont logés dans la capitale camerounaise (Yaoundé), comme lors de la première édition. Tandis que la Division Est, avec les groupes H1 et H2 sera basée à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Après son succès lors de la première fenêtre des éliminatoires à Conakry les 29 et 30 octobre dernier, la Société omnisports de l'armée (Soa), championne de Côte d'Ivoire a été reversée dans le groupe G1 en compagnie du champion local, Fap du Cameroun, l'Aspac du Bénin qu'ils ont eu à battre lors de la première fenêtre et l'As Police du Mali. Un groupe ouvert qui promet du beau spectacle.

" Le vin est tiré, nous allons le boire. En tout cas, nous nous battrons pour être à la phase finale de cette Bal 2022 ", prévient Stéphane Agolé, le capitaine de la Soa.

Dans l'autre groupe de cette Division Ouest, on a As Sale (Maroc), Slac (Guinée), As Nigelec (Niger) et Bc Espoir Fukash (Rdc).

Quant à la Division Est, il y a le groupe H1, qui regroupe le Cape Town Tigers du pays hôte (Afrique du Sud), New stars (Burundi), Kurasini Heat (Tanzanie) et Mateso Magic (Zambie). Puis le groupe H2, avec Ferroviario Da Beira (Mozambique), Ulinzi Warriors (Kenya), City Oilers (Ouganda) et Cobra Sport (Sud Soudan).

Selon le règlement de la compétition, les trois premières formations de chaque Division seront qualifiées pour la 2e édition de la Ligue africaine de basket-ball 2022. Elles rejoindront les équipes qualifiées d'office telles que les Champions du Nigeria, de la Tunisie, de l'Angola, du Sénégal, de l'Égypte et du Rwanda.