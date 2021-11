Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence dans l'éducation - Le prix Charles Donwahi reprend ses droits dans la Nawa

C'est reparti pour la 5ème édition du Prix d'excellence Charles Bauza Donwahi. La compétition a été lancée, le vendredi 19 novembre 2021, au siège du Conseil Régional de la Nawa, à Soubré, devant des élèves venus, massivement, prendre part à la cérémonie.

Dans le souci continuellement renouvelé de recherche de l'excellence dans les écoles de la Nawa, et pour accroître l'esprit de compétition entre les élèves, une réorientation du Prix Charles Bauza Donwahi s'est avérée nécessaire après quatre éditions. Ainsi, la compétition concerne désormais les élèves en classe de 3ème et Terminale en lieu et place des élèves de la 4ème et 2nde lors des éditions précédentes.

Les disciplines prises en compte sont le Français et les Mathématiques. Le concours se déroulera en trois phases : l'inscription des élèves, la présélection et la sélection finale. Au nombre des critères de participation, les moyennes de 14 pour les 3ème et 12 pour les terminales, au premier trimestre de l'année scolaire, dans les disciplines du concours sont requises.

Les moyennes générales annuelles des classes précédentes doivent être supérieures ou égales à 13 pour les élèves désireux de participer à la compétition. Les notes de conduite sont également prises en compte. A la fin de l'année scolaire, les meilleurs élèves à chaque niveau et discipline sélectionnés dans la Nawa seront récompensés après la proclamation des résultats des examens à grand tirage.

Aussi, il a été instauré le prix Yamaman, qui récompensera les élèves démunis. Il a pour but d'aider les enfants en difficulté qui ont d'excellents résultats scolaires.

Ces deux activités seront pilotées par la Direction Régionale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation de la Nawa.

Selon Monsieur Senghor Yepi, vice-président du Conseil Régional de la Nawa chargé de la jeunesse, ce prix est un hommage à Charles Bauza Donwahi, homme modèle qui a porté la Nawa moderne sur les fonts baptismaux. Le représentant du Président du Conseil Régional de la Nawa a exhorté les élèves à la culture de l'excellence. Plusieurs personnalités dont le sous-préfet de Soubré, représentant le préfet de Région, ont pris part à la cérémonie.

Le Prix d'Excellence Charles Bauza Donwahi est une initiative du Conseil Régional de la Nawa. Il a pour objectif de récompenser le mérite, donner le goût de l'effort et du travail bien fait et de développer la culture de la qualité chez les élèves de la Nawa. La dernière édition n'a pu avoir lieu en raison du Covid-19.