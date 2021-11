Ile Maurice: Agriculture - Quand les autorités privent les planteurs d'eau

Que fait le ministère de l'Agro-industrie pour résoudre le problème des planteurs de Cottage, sans eau depuis presque trois ans ? La réponse, le député Ranjiv Woochit du Parti travailliste (PTr) aimerait bien l'obtenir au Parlement aujourd'hui.

Mais comme sa question figure à la 59e place, il n'a pas beaucoup d'espoir, en dépit de toute la bonne volonté du Deputy Speaker Zahid Nazurally, si c'est lui qui préside les travaux aujourd'hui. Pour le député, les planteurs devront attendre encore. C'est pour cela qu'il s'est tourné vers l'express.

Mais pourquoi ces planteurs de Cottage n'ont-ils plus accès à l'eau d'irrigation ? Il se trouve qu'après les inondations de 2018, surtout dans la région de Cottage, le gouvernement avait promis de remédier à ce problème en construisant des drains. Et c'est la compagnie PadCo qui avait obtenu ce contrat. Un gros contrat, puisqu'il s'agissait de construire des drains entre Fond-du-Sac et Cottage, soit environ 7 kilomètres. Or, en juillet 2020, PadCo passe sous administration volontaire après l'éclatement de l'affaire St-Louis et, par conséquent, les travaux de construction de drains sont interrompus.

Le problème, nous explique Ranjiv Woochit, c'est qu'au cours des travaux, PadCo a dû supprimer le conduit de l'Irrigation Authority qui transportait l'eau vers les plantations de Cottage, entre autres. On ne sait pas trop pourquoi cette suppression a dû être faite et s'il n'y avait pas moyen de contourner le conduit. Toujours est-il que les planteurs de Cottage doivent, depuis presque trois ans, se fier à la pluie pour que leurs champs de cannes et autres soient arrosés. Mais voilà, il ne pleut plus. Les agriculteurs, comme Prem Seebaluck, voient leurs cultures se dessécher et mourir à vue d'œil. Et leurs récoltes gâchées, sans aucune compensation depuis trois ans.

Promesse de Maneesh Gobin...

Pourtant, le ministre Maneesh Gobin leur a promis que le nécessaire sera fait bientôt. Une promesse qui aurait été faite depuis l'année dernière. Une première question sur le même sujet au Parlement de Ranjiv Woochit toujours, en avril, n'a pu être adressée et la réponse écrite se fait toujours attendre depuis sept mois.

Sollicité concernant cette affaire, le CEO de l'Irrigation Authority n'était pas joignable. En fait, selon Ranjiv Woochit, c'est la National Development Unit (NDU) qui est responsable de choisir un entrepreneur, différent de celui qui devait construire les drains. À la NDU, le Project Manager en question n'est pas revenu vers nous. Le ministre Gobin non plus.