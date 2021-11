Afrique de l'Est: Communauté d'Afrique de l'Est - L'admission de la RDC dans l'organisation recommandée

La recommandation a été faite lors de la 44e réunion extraordinaire du conseil des ministres de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) qui a eu lieu le 22 novembre à Arusha, en Tanzanie, de manière hybride (en présentiel et virtuel).

" Je viens de prendre part à la décision historique de recommander au sommet des chefs d'État l'admission de la République démocratique du Congo (RDC) au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est ", a publié sur Twitter, Rebecca Kadaga Kadaga, vice-Première ministre de l'Ouganda et ministre des Affaires est-africaines.

La décision du conseil des ministres fait suite à la demande de la RDC de rejoindre cette organisation sous-régionale, composée du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda, du Burundi et du Sud-Soudan.

En effet, le 8 juin 2019, le président Félix Tshisekedi avait adressé une correspondance à l'attention de son homologue rwandais, Paul Kagamé, alors président en exercice de la CAE, afin que la RDC devienne le septième État membre de l'organisation sous-régionale. Cette requête, indiquait la lettre de Félix Tshisekedi, faisait " suite aux échanges commerciaux qui ne cessent de croître entre les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo et ceux des États de la susdite communauté ". Le président congolais avait ainsi mené une offensive diplomatique au sein de la CAE. Au cours des trois premiers mois de sa présidence, il s'était rendu au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie.

Etape de vérification

La demande d'admission de la RDC avait été suivie d'une étape de vérification par des experts techniques de la CAE sur l'aptitude de ce pays à rejoindre l'organisation. L'équipe de vérification a examiné, entre autres, la situation actuelle de la RDC en droit international et a établi le niveau de conformité du pays aux critères d'admission de nouveaux pays tels que prévus dans le Traité de la CAE.

Selon ce Traité, les critères d'admission de nouveaux pays comprennent : l'acceptation de la communauté telle qu'énoncée dans le traité ; l'adhésion aux principes universellement acceptables de bonne gouvernance, de démocratie, d'Etat de droit, de respect des droits de l'Homme et de justice sociale ; la contribution potentielle au renforcement de l'intégration au sein de la région de l'Afrique de l'Est ; ainsi que la proximité géographique et l'interdépendance entre celui-ci (le pays étranger) et les États partenaires de la CAE. D'autres critères incluent l'établissement et le maintien d'une économie de marché. Les politiques sociales et économiques doivent également être compatibles avec celles de la CAE.

Echanges économiques

La région orientale de la RDC effectue des échanges commerciaux avec l'Afrique de l'Est, en plus d'utiliser les ports de Dar es Salaam (Tanzanie) et de Mombasa (Kenya) pour ses activités d'exportation et d'importation. La RDC partage également une frontière avec cinq États membres de la CAE, à savoir la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud.

Ainsi, explique-t-on, l'adhésion à la CEA ouvrira davantage la RDC au commerce avec les États membres de cette communauté, considérée comme l'une des plus prospères en Afrique. Actuellement, en termes d'échanges, la RDC représente environ 6% des exportations totales des pays de la CAE. Cette dernière permet le libre-échange entre les États membres de la SADC (Afrique australe) et le Comesa (Marché commun de l'Afrique orientale et australe), deux organisations dont fait déjà partie la RDC.

Avec son siège à Arusha, en Tanzanie, la CAE est une organisation intergouvernementale régionale composée de six États membres : le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la République unie de Tanzanie et la République d'Ouganda. La CAE abrite 177 millions de citoyens, dont plus de 22% sont des citadins. Elle a une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés et un produit intérieur brut combiné de 193 milliards de dollars américains (statistiques de la CAE pour 2019).