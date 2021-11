Congo-Brazzaville: Lutte contre la Covid-19 - Les chefs de quartier de Lumumba 3 appelés à prêcher le bon exemple

Pour accompagner le gouvernement dans le combat contre le coronavirus, le député de la troisième circonscription de l'arrondissement 1, Emery-Patrice-Lumumba, Maurice Mavoungou, et son suppléant, Victor Beli, ont organisé, le 20 novembre, à l'école primaire publique Lien-Athanase-Dambou, une rencontre de sensibilisation des administrateurs de proximité.

L'activité a réuni les chefs de quartier, zone et bloc de Lumumba 3. Elle a été animée par le Dr Alain Bikindou, membre de la commission de riposte à la covid-19 de Pointe-Noire.

Pathologie virale qui s'est déclenchée en Chine en décembre 2019, cette pandémie fait de plus en plus de victimes avec, particulièrement, le variant Delta (plus agressif et plus contaminant) qui occasionne, depuis son arrivée au Congo il y a quelques mois, de nombreux décès. La pandémie a aussi aggravé les crises économique et financière dans le monde.

Rappelant les statistiques de covid-19 au Congo (Plus de 18 540 cas déclarés positifs et plus de 330 personnes emportées par la maladie), Victor Beli a signalé que loin de se stabiliser et moins encore de baisser, ces chiffres, à en croire les alertes venant chaque jour des structures hospitalières, sont en hausse permanente dans le pays. "Conscients et convaincus de ce que la sensibilisation, l'un des piliers importants de la prévention contre une maladie quelle qu'en soit sa virulence ou sa dangerosité, et dans le souci d'accompagner le gouvernement de la République dans le combat contre cette pandémie, nous avons, en notre qualité d'élus de cette circonscription, initié cette séance de sensibilisation", a-t-il indiqué.

Pour ce faire, Maurice Mavoungou et Victor Béli ont eu recours à l'expertise du Dr Alain Bikindou qui, au prime abord, a donné l'importance de la rencontre. "L'intérêt que nous avons de cette activité est que cette pandémie n'affecte pas autant qu'elle le fait actuellement et que nous ne soyons pas les vecteurs qui vont transmettre cette maladie à nos parents pour les tuer", a-t-il indiqué.

La prévention et la vaccination, des armes incontournables

En bon pédagogue et professionnel, le Dr Alain Bikindou a édifié les administrateurs de proximité de Lumumba 3 sur les aspects essentiels (symptômes, mode de transmission, prévention, traitements, complications, porteurs asymptomatiques, personnes à risque, vaccin). Il a aussi apporté des réponses aux différentes préoccupations de l'auditoire, insistant sur le fait que la covid-19 se confond avec certaines maladies (paludisme, grippe, typhoïde... ), que 80% des personnes contaminées sont asymptomatiques (porteuses du virus, ne développent aucun signe de la maladie mais contaminent les autres) et qu'en matière de traitement, on ne traite pas le virus mais on prévient et on traite les complications causées par le virus. Pour lui, le vrai traitement reste la prévention. Et l'une des armes pour faire face aux épidémies virales c'est le vaccin.

Le Dr Alain Bikindoua a invité, en cas de soupçon d'un cas de covid-19, à l'isolement de la personne et à se rapprocher d'un centre de santé pour faire un test de dépistage. Le docteur a informé de la possibilité de suivre le traitement à domicile. Il a, par ailleurs, signalé qu'être vacciné ne signifie pas être immédiatement immunisé car il faut un certain temps à l'organisme pour produire des anticorps devant combattre le virus.

Le vaccin permet d'éviter les formes graves de la pandémie. Les statistiques du 7 novembre dernier présentées par le Dr Alain Bikindou (sur 34 malades hospitalisés à l'hôpital Adolphe-Sicé, 31 étaient sous oxygène tous non vaccinés. A l'hôpital général de Loandjili, 10 malades dont 5 sous oxygène non vaccinés et autres) révèlent que les malades en état grave sont quasiment tous non vaccinés.

Et ces formes graves constituent des charges pour l'Etat et d'énormes difficultés pour les hôpitaux et les personnels soignants. Au temps grave, par exemple, l'hôpital général Adolphe-Sicé consomme cent bouteilles d'oxygène par jour et celui de Loandjili cinquante. Le docteur a appelé à la responsabilité de chacun. "C'est ensemble qu'on arrivera à éradiquer le virus. Le gouvernement tout seul n'y arrivera pas. Mais ensemble nous y arriverons", a-t-il assuré.

Insistant sur cet aspect, Maurice Mavoungou a invité les administrateurs de proximité à prêcher par l'exemple qui, selon lui, est la meilleure manière de promouvoir l'observance des mesures barrières édictées par le gouvernement. "Lorsque notre message et le vôtre trouveront un écho favorable parmi la population, il se créera un véritable dynamisme de mutualisation des efforts, ce qui aura pour mérite d'épauler le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie du coronavirus.

C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à une réelle prise de conscience afin de barrer la route à cette maladie. Autrement dit, l'Etat a beau disposer de moyens efficaces, le combat contre le coronavirus est avant tout une lutte multisectorielle, transversale, collective et consensuelle. Mutualisons les efforts et éradiquons ce virus sous toutes ces variantes ou mutations", a-t-il souligné.

Mission a été confiée à chacun où qu'il se trouve, dans sa sphère de responsabilité, d'intérioriser les riches enseignements mis à disposition en vue des actions concrètes et responsables, de relais et de vulgarisation au niveau des entités respectives pour une meilleure mobilisation des concitoyen dans ce combat.