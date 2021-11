Congo-Kinshasa: Prix Lokumu 3 - Honneur aux journalistes culturels

Outre les trophées qui seront décernés lors de la soirée des arts, le 26 novembre, au Musée de Kinshasa aux meilleurs des cinq nominés des catégories " Journaliste culturel " et " Média culturel ", un atelier organisé en collaboration avec l'Unesco leur est destiné ainsi qu'aux journalistes sportifs sur le thème " Le journalisme culturel et sportif pour le développement durable ".

Le but de l'atelier programmé la première semaine du mois de décembre, organisé dans les locaux de l'Unesco, est " de donner aux journalistes les ficelles nécessaires afin d'éveiller leur sensibilité et les emmener à intégrer la dimension environnementale dans leur pratique du métier ", a dit Onassis Mutombo au Courrier de Kinshasa. En effet, pour le responsable éditorial du portail numérique des arts et culture de la République démocratique du Congo (RDC), www.arts.cd, il est essentiel que les journalistes assimilent la notion environnementale eu égard aux enjeux mondiaux de l'heure.

Soumis au vote du public via Facebook et Instagram depuis la matinée du 14 novembre, les animateurs-télé Yves Kalwira (Goma) et Joe Bangato (Kinshasa), l'animateur radio Richard Mukadi Kayumba (Tshikapa) ainsi que les chevaliers de la plume Jordache Diala et Nioni Masela de Kinshasa sont en lice pour le prix du " Journaliste culturel ".

En parallèle, les magazines culturels en ligne Eventsrdc.com, Kribiosuniversal.com, Talents2Kin, Allokinculture.com et Strong2kinmoov sont aussi de leur côté nominés pour le prix " Média culturel ". Les votes qui consistent à " aimer la photo de son candidat sur la page Arts.cd ou à le citer nommément dans le commentaire posté en dessous sont en cours jusqu'à la veille de la remise des prix, soit le 25 novembre à 23h59, heure de Kinshasa ", a souligné Onassis Mutombo.

Arts.cd tient à signaler que le vote du public sur les réseaux sociaux, à lui seul, ne tranche pas sur le candidat à primer. En effet, l'organisation renseigne l'opinion que le jury a le dernier mot. C'est dire que sa décision compte à hauteur de 55% contre 45% pour les votes. Et, contrairement aux deux éditions précédentes, l'identité du président du jury a été divulguée avant la soirée des arts. Il s'agit du Dr Henri Kalama Akulez, peintre et directeur général de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, récipiendaire du Prix Lokumu " Homme culturel de l'année " de l'édition 2020.

Vingt Prix Lokumu à décerner

Pour cette troisième édition, vingt Prix Lokumu Arts.cd seront décernés à la soirée des arts, point d'orgue de l'événement consacré aux artistes et acteurs culturels de la RDC et de l'étranger. Le meilleur des cinq journalistes culturels ainsi que des média culturels autant que chacun des dix-huit autres catégories répertoriées auront droit au trophée. Il s'agit d'une marque d'honneur, comme le dit son nom, en reconnaissance de leur mérite. Le Prix Lokumu Arts.cd va les récompenser pour avoir, dit-on, " influencé positivement l'image de marque de la RDC " au travers notamment " de leurs œuvres, projets ou actions ".

Signalons qu'outre le " Journaliste culturel " et " Média culturel ", les dix-huit autres catégories à primer regroupent divers domaines d'expression de l'univers artistique congolais, à savoir les " Arts visuels ", " Artiste Gospel ", " Prix de la photographie ", " Danse ", " Théâtre populaire ", " Cinéma /Réalisateur ", " DJ de l'année ", " Artiste musicien ", " Musique urbaine ", " Poésie chantée ", " Prix de la mode ", " Humoriste de l'année ", " Prix de la littérature " et " Meilleure collaboration ".

Par ailleurs, l'organisation manifeste son ambition panafricaine prenant en compte des artistes étrangers, notamment en attribuant cette année le " Prix de la Francophonie Afrique centrale ", mais elle fait aussi un clin d'œil aux artistes originaires de la RDC à travers le plébiscite de l'" Artiste congolais de la diaspora ". Sans oublier que pour Arts.cd, il est crucial de primer une " Personnalité culturelle " et un " Mécène " qui mettent de leur énergie et savoir-faire à contribution pour le rayonnement de la culture congolaise.

Arts.cd nous renseigne qu'elle réserve " 10% de l'apport financier de cette troisième édition à l'achat des matériels (ordinateurs, application de montage son, micro), pour équiper le studio universitaire de l'Ifasic ". Ce don au bénéfice des étudiants en journalisme est accordé " non seulement dans l'intention de susciter leur intérêt pour le journalisme culturel et sportif dans leur chef, mais également pour renouveler notre engagement pour le développement durable ", a indiqué Jonathan Bilari, co-fondateur d'Arts.cd avec Onassis Mutombo.

A titre de rappel, www.arts.cd est un média en ligne spécialisé dans la collecte, le traitement, la diffusion et la production des contenus artistiques et culturels congolais puristes. Lancé depuis le 17 juillet 2017, il est tenu pour l'un des pionniers des portails numériques des arts et culture en RDC.