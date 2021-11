Congo-Kinshasa: Musique - "Déception", le nouveau single de Serge Offis production

"Déception" est un single composé par le duo But na filet et Stock musique, produit par la maison Serge Offis. Il sera sur le marché du disque avant le 25 décembre de cette année.

Quatrième projet de Serge Offinassinga, producteur congolo-autrichien, patron de la maison Serge Offis production, "Déception" est un single composé, interprété et chanté en featuring inédit par le duo But na filet et Stock musique, tous deux artistes musiciens de la République démocratique du Congo (RDC). Cette chanson est une rumba authentique pour immortaliser le patron de la maison Serge Offis production.

Le tournage des clips a débuté le 22 novembre à Kinshasa, capitale de la RDC, alors que le single sera disponible sur le marché avant le 25 décembre. Quant au choix porté sur ces deux artistes musiciens, Serge Offinassinga explique : " J'ai porté mon choix sur ce duo magique parce qu'en ce qui concerne But na filet, c'est un artiste très populaire à Kinshasa et à travers sa voix dans cette chanson, la maison de production musicale Serge Offis va sûrement étendre sa visibilité auprès des mélomanes de la bonne musique et de la RDC surtout ".

Serge Offinassinga indique que la promotion a commencé déjà via les émissions de télévision en RDC et via les réseaux sociaux, notamment Talques, Tiktok, Whatsapp, Instagram, Facebook, etc. Il a rappelé que "Déception" est son quatrième projet depuis qu'il s'est lancé dans la production phonographique. Son premier projet était "Sixième signature", un single paru en septembre 2020 chanté par Nzeté Oussama.

Le deuxième "Conditions", interprété par J. Leader en featuring avec Welicia et paru en mars 2021 et plébiscité meilleure chanson de l'année 2021 par quelques hit-parades. Le troisième, "Reviens-moi", paru en août 2021, est composé et interprété par J. Lerader et le quatrième "Déception" disponible avant les fêtes de fin d'année.

Le producteur congolo-autrichien s'est lancé dans la carrière musicale en 2009 à Vienne, en Autriche. Il a mis sur scène, le 20 novembre, de cette année-là, l'artiste musicien Doudou Copa à Nantes, en France, avant de le reproduire sur scène, le 7 juillet 2019, dans la même ville.

Le 15 février 2020, il a produit, toujours à Nantes, Doudou Copa et l'artiste musicien Nzeté Oussama. " Mes perspectives sont de booster la musique congolaise au-delà des frontières et soutenir les artistes musiciens des deux rives, surtout ceux de Brazzaville. Serge Offis production, c'est le Congo qui gagne. Ensemble avec Serge Offis production, la culture musicale des deux Congo en particulier et de l'Afrique en général se retrouve ", a-t-il dit.

Notons qu'à l'instar des anciens producteurs congolais comme Anitha Ngapy, Letiok productions, MCI prod, la maison Serge Offis, implantée à Nantes, en France, est juridiquement reconnue comme une grande maison de production musicale par l'Etat français. A ce jour, elle est l'unique maison de production susceptible de délivrer des visas aux différents groupes musicaux de partout pour des prestations en France et dans toute l'Union européenne.

C'est à force d'organiser des concerts, particulièrement en Autriche et en France, que Serge Offinassinga a fini par s'inspirer de son oncle Anitha Ngapy et décider de devenir un producteur scénique et phonographique. Après Nantes en France, il compte ouvrir une structure du genre à Brazzaville, son pays d'origine.