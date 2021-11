Congo-Brazzaville: Aires protégées - Brazzaville va abriter une rencontre internationale dédiée au nouveau concept NBS

La 12e édition du séminaire international sur l'évaluation environnementale en Afrique centrale se tiendra du 30 novembre au 1er décembre. Les participants vont s'approprier le concept de Solutions basées sur la nature (NBS), consistant à s'appuyer sur les écosystèmes pour assurer la gestion des risques naturels ou lutter contre les changements climatiques.

Découvert à partir de 2010, le concept NBS est l'un des moyens au niveau international, tant pour créer des aires protégées, que pour tenter de préserver la nature. Si les aires protégées existent dans tous les pays d'Afrique centrale, leur intégrité est pour autant menacée par des pressions diverses, comme l'exploitation forestière, l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière, la construction des barrages hydroélectriques, le tourisme de masse.

La rencontre de Brazzaville, co-organisée par le secrétariat pour l'évaluation environnementale en Afrique centrale (Seeac) et l'Association congolaise pour l'évaluation environnementale, vise à renforcer les capacités des participants (représentants des pouvoirs publics, les organismes partenaires, les universitaires et organisations de la société civile) à l'usage NBS comme outil de préservation des aires protégées au niveau de la sous-région.

Les participants plancheront, selon le Seeac, sur les cadres juridique et institutionnel de l'évaluation environnementale des aires protégées ; les leçons apprises de l'évaluation ; les propositions pour l'amélioration des performances du mécanisme d'évaluation comme outil de préservation des aires protégées et de promotion des solutions fondées sur la nature.

Au niveau sous-régional, par exemple, l'Observatoire régional pour la biodiversité et le réseau des aires protégées en Afrique centrale aide à fournir une meilleure compréhension sur les tendances et les menaces qui pèsent sur les aires protégées, afin de renforcer les processus de prise de décisions et faciliter des réponses stratégiques pertinentes. Pour les spécialistes, les aires protégées restent le dernier rempart de la conservation de la nature et des services environnementaux.

À noter que la 12e édition du séminaire international sur l'évaluation environnementale sera organisée sur le thème " Évaluation environnementale et sociale et préservation des aires protégées : promouvoir les solutions basées sur la nature ". Elle verra la participation du Bureau régional Afrique centrale de l'Unesco, de la Commission néerlandaise pour l'évaluation environnementale, du Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées et l'Union internationale pour la conservation de la nature.