Congo-Brazzaville: Handball - La ligue du Pool mise en place

La Fédération congolaise de handball (Fécohand), par le biais de son secrétaire général, Senni Évariste Massamba, a installé, le 21 novembre, les membres du bureau départemental de handball du Pool.

La ligue de handball du Pool s'ajoute ainsi aux différentes ligues départementales qui existent dans les douze départements du Congo. Composé de onze membres sans compter le commissariat aux comptes, le nouveau bureau devra tout mettre en œuvre afin de redynamiser la pratique du handball dans cette partie du Congo.

Julien Miafouna, qui évoluera désormais comme président de cette structure, devra compter sur l'apport des autres membres du bureau puisque Rupel Nkouka Milandou occupe le poste de premiervice-président. Il est suivi de Sidney Bakouetela et de Noël Serge Mbaloula en qualité de deuxième et troisième vice-président. Le secrétariat de la ligue sera géré par Jean Urbain Prince Bamanika en tant que secrétaire général puis Souverain Bitodi comme secrétaire général adjoint. Terese Loko et Amen Kali sont, pour leur part, trésorier général et trésorier général adjoint. Sagesse Madiadia, Monique Bimbakila et Edjovie Mbika intègrent ce bureau départemental respectivement comme premier, deuxième et troisième membres.

En attendant le conseil départemental qui marquera le lancement officiel de la ligue, le commissariat aux comptes reste incomplet car seul Joseph Nkouka est censé faire le suivi des actions du bureau exécutif.