Maroc: Le renforcement des relations économiques au menu de discussions entre Mme Fettah Alaoui et M. Riester

Rabat — Le renforcement des relations économiques entre entre le Maroc et la France a été au centre de discussions, mardi à Rabat, entre la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui et le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité de la République de France, Franck Riester.

Lors de cette entrevue, Mme Fettah Alaoui et M. Riester ont ainsi réaffirmé leur volonté d'œuvrer ensemble dans le sens de la consolidation et du renforcement de la coopération entre le Royaume et la République française, dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique, indique un communiqué du ministère de l'Economie et des Finances.

A cette même occasion, les deux responsables ont souligné l'excellence et la soutenabilité des relations de coopération économique et financière bilatérales, caractérisées par leur densité et diversité, souligne le communiqué.

Aussi, les deux parties sont revenus sur la qualité des relations entre le Maroc et la France et le caractère exceptionnel et durable qui a toujours marqué le partenariat stratégique qui unit les deux pays.

Lors de cette rencontre, Mme Fettah Alaoui a rappelé les grandes orientations du programme gouvernemental qui a été élaboré en ligne avec les Hautes Orientations Royales et les conclusions du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement. L'objectif étant d'instaurer un Etat social avec trois principales priorités à savoir, l'économie créatrice d'emplois, la santé et l'éducation.

La ministre a, en outre, présenté les efforts engagés par le Royaume, à différents niveaux, en vue d'apporter des réponses au contexte de la crise sanitaire et insuffler une nouvelle dynamique de relance ainsi que la réforme ambitieuse du secteur des établissements et des entreprises publics.

De son côté, M. Riester qui a été accompagné de Mme Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc, a présenté les chantiers prioritaires engagés par la France, dans le cadre de son programme de relance post-crise, en matière de commerce extérieur et d'attractivité, mettant en avant l'importance stratégique accordée par la France au renforcement des relations économiques avec le Maroc.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de M. Riester au Maroc, les 22 et 23 novembre 2021, au cours de laquelle il a rencontré plusieurs responsables et représentants des secteurs public et privé.