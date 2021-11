Seychelles: La cote de crédit des Seychelles passe à B+, reflétant le rebond du tourisme

La cote de crédit des Seychelles a été relevée à " B+ " avec une perspective stable de Fitch Ratings, reflétant le rebond du secteur du tourisme depuis que le pays a rouvert ses frontières aux visiteurs au mois de mars.

Le ministre des Finances, Naadir Hassan, a déclaré mardi aux journalistes que le passage de "B" à "B+" était basé sur plusieurs indicateurs.

" Les facteurs clés de cette mise à niveau sont que la plupart des indicateurs économiques du pays semblent s'améliorer, comme l'amélioration du déficit budgétaire, la réduction de la dette, la stabilisation des taux de change et d'autres facteurs ", a déclaré le ministre Hassan.

Fitch Ratings a déclaré vendredi dans son communiqué que " le fort rebond de l'activité économique en 2021 et la croissance des revenus qui en résulteront entraîneront une contraction du déficit budgétaire plus rapidement que prévu. Il s'attend à ce que le déficit passe de 18,4 % du PIB en 2020 à 9,4 % pour cent en 2021, le tourisme étant l'une des principales causes de ces chiffres en amélioration."

M. Hassan a déclaré que "malgré cette mise à niveau, il existe toujours des risques. Il y a une résurgence des cas de COVID-19 en Europe, qui est l'un de nos principaux marchés touristiques, et cela maintient un certain niveau d'incertitude, c'est pourquoi nous devons rester conservateurs dans nos politiques pour prendre en compte ces risques.

Cela a également été souligné dans le Fitch Ratings selon lequel "la forte résurgence de la pandémie sur les principaux marchés sources du tourisme est le principal risque de ralentissement pour la reprise du secteur du tourisme".

Un autre risque de ralentissement pour les perspectives de croissance indiqué dans le rapport est la perturbation des opérations du transporteur national en difficulté Air Seychelles.

M. Hassan a également déclaré que même si la reprise économique des Seychelles se déroule mieux que prévu, la discipline doit être maintenue pour s'assurer qu'elle continue de s'améliorer.

Il a ajouté que cette mise à niveau est également un pas en avant car elle donne plus de confiance aux investisseurs dans les Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental, ce qui conduira à davantage d'investissements.

De son côté, la gouverneure de la Banque centrale des Seychelles (CBS), Caroline Abel, a déclaré que si les choses continuent sur cette voie et que les facteurs externes deviennent également plus positifs, les prédictions sont que les Seychelles pourraient commencer à voir une amélioration dans le coût de la vie pendant le second semestre 2022.

"Ceci est basé sur des facteurs mondiaux et n'est pas quelque chose que les Seychelles peuvent contrôler. Mais si les facteurs mondiaux deviennent plus positifs et que nos taux de change restent stables, alors nous devrions certainement assister à une réduction du coût des produits de base sur le marché intérieur", a-t-elle déclaré.

La note Fitch la plus élevée jamais enregistrée par les Seychelles était une note de BB, qui a été obtenue en 2019 et est la note suivante après le B+ que le pays vient de recevoir.