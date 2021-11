Algérie: Tennis de Table/Mondial-2021 - Entrée en lice des pongistes algériens

Houston (Etats-Unis) — Les pongistes algériens, Sami Kherouf et Katia Kessaci, engagés au Championnat du monde de tennis de table, prévu du 23 au 29 novembre à Houston (USA), entrent en lice, mardi, pour le compte des épreuves du simple (messieurs et dames) et du double mixte, selon le programme de la compétition, publié par la Fédération internationale de la discipline (ITTF) sur son site officiel.

En simple messieurs, Kherouf (149e au classement mondial) va défier, au tour préliminaire, le Français Can Akkuzu (82e mondial), alors que chez les dames, sa compatriote, Kessaci (166e mondial) affronte la Slovaque, Tatiana Kukuljova (139e mondial).

Dans la journée, les deux représentants algériens (Kherouf et Kessaci) participent, aux tours préliminaires du mixte contre la paire indienne composée de Sharath Kamal Achanta et Archana Girish Kamath.

Outre l'Algérie, l'Afrique sera représenté au Mondial américain, par 15 autres athlètes, emmenés par les deux meilleurs pongistes du continent du moment, à savoir le Nigérian, Quadri Aruna et l'Egyptien Omar Assar et qui concourront en simple messieurs et dames, en double messieurs et dames et en double mixte.

En simple messieurs, Quadri, le joueur le mieux classé d'Afrique, affrontera le Biélorusse Aleksandr Khanin (152e mondial), au premier tour, alors qu'Assar qui a gravi les échelons au niveau mondial jusqu'à la 29e place cette année après avoir récupéré avec succès le titre africain aux championnats d'Afrique 2021 au Cameroun, jouera contre le Japonais Lim Jonghoon.

Chez les dames, la triple championne d'Afrique, l'Egyptienne Dina Meshref, sera le plus grand espoir du continent. Elle entamera son parcours à Houston contre Mateja Jeger (Croatie), au premier tour avant de s'associer à Omar Assar pour le double mixte.

Adoptant un format repensé et élargi pour la première fois, l'événement phare mettra en vedette 128 joueurs en simple (hommes et femmes) et 64 paires dans chacune des compétitions de double (hommes double, femmes double, double mixte) en compétition dans un format à élimination directe.

Les championnats 2021 revêtent une importance encore plus grande pour la communauté du tennis de table lorsque l'événement 2020 à Busan, en Corée, a été annulé en raison de COVID-19. Cependant, malgré tous les défis, la famille du tennis de table s'est réunie pour faire de l'événement de cette année une réalité.

Voici les matchs des pongistes africains aux premiers tours:

Simple Messieurs:

Sami Kherouf (Algérie) - Can Akkuzu (France)

Omotayo Olajide (Nigéria) - Gustavo Tsuboi (Brésil)

Bode Abiodun (Nigéria) - Amalraj Anthony (Inde)

Ahmed Saleh (Egypte) - Truls Moregard (Suède)

Khalid Assar (Egypte) - Adam Szidi (Hongrie)

Simple Dames:

Offiong Edem (Nigéria) - Doo Hoi Kem (Hong Kong)

Katia Kessaci (Algérie) - Tatiana Kukulkova (Slovaquie).