Algérie: Championnats arabes 2021 sur piste - 4 nouvelles médailles pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne de cyclisme sur piste a moissonné quatre médailles, dont trois en or, lors des épreuves matinales de la quatrième journée des Championnats arabes du 2021 actuellement en cours dans la capitale égyptienne Le Caire.

Les breloques en métal précieux ont été l'œuvre de Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Yacine Chalel dans l'épreuve de poursuite, respectivement chez les juniors et les seniors "Elite", ainsi qu'Al-Khassib Sassane, dans l'épreuve du kilomètre "Elite", dans laquelle Seddik Benganif a glané une médaille de bronze et qui était la quatrième pour la sélection algérienne à l'entame de cette quatrième journée de compétition.

L'Algérie porte ainsi son total provisoire à 21 médailles : 8 or, 5 argent et 8 bronze.

Les cinq autres médailles d'or ont été glanées lors des trois premiers jours de compétition, respectivement par Salah-Eddine Cherki, Nesrine Houili, Lotfi Thambaz, Yacine Chalel et la sélection nationale "Elite" dans l'épreuve de poursuite "par équipes".

Les cinq médailles d'argent, quant à elles, ont été l'œuvre de Lydia Kacemi et surtout Nesrine Houili et Chara Azzouz, qui en ont glané deux chacune, dans différentes épreuves, comme le Keirin, le Scratch et le 500 mètres des juniors (dames).

Enfin, les six autres breloques en bronze ont été l'œuvre de Salah-Eddine Cherki (X2), Lydia Kacemi, Hamza Mansouri, et des sélections nationales juniors et seniors "Elites".

Ce Festival arabe 2021 de cyclisme avait démarré il a dix jours dans la capitale égyptienne, avec les épreuves sur routes, remportées finalement par l'Algérie, devant les Emirats arabes unis (2es) et le Maroc (3e).

Ces épreuves ont laissé place à celles du cyclisme sur piste, actuellement en cours et qui, après leur achèvement, laisseront place aux épreuves de Vélo tout terrain (VTT).

La sélection algérienne de VTT est déjà sur place, avec un effectif de 15 cyclistes, qui seront engagés dans différentes spécialités, comme le BMX, le XCO et la descente (Downhill).