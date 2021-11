Sénégal: LDC - Avec un Edouard Mendy infranchissable à domicile en C1, Chelsea peut-il réaliser un coup face à la Juventus ?

Ce mardi 23 novembre 2021 à partir de 19H45 GMT, Chelsea affronte la Juventus dans le cadre de 5e journée de la Ligue des Champions saison 2021-2022. Si les Blues se sont inclinés (1-0) lors du match sur la pelouse de la Juve, c'est une autre manche qui s'annonce ce mardi soir, quand on sait qu'Edouard Mendy est jusque-là impassable à domicile en Ligue des Champions cette saison.

1-0 face au Zénith et 4-0 contre Malmö, ce sont les deux résultats de Chelsea à domicile cette saison en Ligue des Champions. Des performances réalisées d'une part grâce au tentaculaire Edouard Mendy, qui ne cesse d'éblouir de par son talent depuis son arrivée. Cependant contre la Juventus de Turin ce soir, ce sera une autre réalité. Car les italiens sont d'un cran au-dessus ces deux précédents adversaires de Chelsea. Et pis, ils ont battu (1-0) les Blues au match aller. Pour ce match retour donc, il y aura un gout de revanche en l'air pour les coéquipiers de Thiago Silva. Et au regard de ce que Chelsea réalise ces dernières semaines en Premier League dont la récente victoire (3-0) contre Leicester, on peut dire que ce match s'annonce électrique. Pour symboliser cette domination, un nom ressort, et c'est celui d'Edouard Mendy. Puisqu'Il est le dernier rempart de cette défense londonienne, et réalise des performances de classe mondiale. Ce qui libère surement ses attaquants des Blues, qui savent que derrière, c'est du solide. En témoigne les stats affolantes des champions d'Europe en titre cette saison ; 30 buts marqués et 4 encaissées en 13 matchs de championnat cette saison, pour 9 buts marqués et 2 encaissés en Champions League.

Alors avec une défense de fer symbolisée par E. Mendy, et une attaque libérée, Chelsea réussira-t-il à s'imposer face à la Vieille Dame ?