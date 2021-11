Nigeria: Victor Osimhen - Opéré, le Nigérian ratera la CAN

C'est une mauvaise nouvelle pour le Nigéria. Victor Osimhen sera éloigné des pelouses durant trois mois. L'attaquant nigérian va du coup manquer la Coupe d'Afrique des Nations prochaine au Cameroun.

Touché lors après un choc avec Milan Skirinar en championant dimanche Victor Osimhen souffre de multiples fractures au niveau visage. Opéré ce mardi, le joueur de Naples sera absent au cours des 3 prochains mois selon l'annonce faite par son club.

"Victor Osimhen a été opéré ce matin par le Pr Tartaro, assisté du Dr Mario Santagata et en présence du Dr Canonico, pour une opération de réduction et de contention de fractures multifragmentaires et décomposées de l'os malaire, de l'arcade et du bouton zygomatiques, du plancher et de la paroi latérale de l'orbite, et d'un diastasis de la suture fronto-zygomatique. La synthèse du moignon osseux a été réalisée à l'aide de plaques et de vis en titane. Le joueur se porte bien et restera en observation pendant quelques jours. Le pronostic est estimé à environ 90 jours", ont écrit les Partenopei.

Osimhen operato allo zigomo. Prognosi di circa 90 giorni

-- Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 23, 2021

L'attaquant nigérian ne pourra pas être donc disponible pour la CAN (9 janvier-6 février). Auteur de 4 buts en 6 journées dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Osimhen a son importance dans le dispositif nigérian qui devrait se préparer à jouer sans lui, à moins que les Nigérians ne veuillent eux-mêmes vérifier si la durée annoncée est honnête ou non.