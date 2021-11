Congo-Brazzaville: Secteur maritime -Cadres et agents renforcent leurs capacités sur le droit de la mer

Un atelier de formation sur le droit de la mer et l'analyse juridique de lutte contre la piraterie et la criminalité maritimes s'est ouvert, le 23 novembre, dans la capitale économique congolaise, en présence du secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou.

Organisé par le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, dans le cadre du programme Passmar (Programme d'appui à la stratégie de sûreté et de sécurité maritimes en Afrique centrale), cofinancé par l'Union européenne, l'atelier réunit les procureurs et substituts de procureurs, magistrats, juges du siège et d'instruction, avocats, officiers et agents de patrouille de la marine nationale, des officiers de police judiciaire, de la police nationale et de la gendarmerie ainsi que d'autres cadres de structures d'intervention en mer dont la marine marchande, les douanes et les pêches.

Pendant quatre jours, les participants auront les outils nécessaires pour bien mener une enquête et des poursuites dans le cadre de la lutte contre la criminalité en mer et autres actes délictueux commis dans ce domaine " L'objectif de cette formation est de fournir des éléments de connaissances du droit de la mer, des conventions internationales, d'analyser le cadre juridique relatif à la criminalité maritime et de renforcer les capacités des juges, procureurs et officiers de police judiciaire. Cette formation favorisera une meilleure compréhension du cadre juridique international, des infractions commises en mer et sur terre, et de son application au niveau national et régional y compris les aspects concrets de la compétence congolaise dans le domaine de la sécurité maritime, l'exercice de l'autorité en mer et des cas d'études ", a dit Aliou Sall, coordonnateur du Projet Passmar en Afrique centrale.

Le programme Passmar est mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour le golfe de Guinée, adoptée en mars 2014 et qui associe la stratégie à des actions de mise en œuvre spécifique et qui préconise une approche intégrée reliant sécurité, gouvernance et de développement. " Le Congo, notre pays, est dans une dynamique de construction des fondements solides destinés à soutenir tout le mécanisme prévu par l'architecture de Yaoundé du 25 Juin 2013. Son importance a été rappelée le 8 novembre 2021 par le Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité interministériel de l'Action en mer et dans les eaux continentales, récemment lors de son discours d'ouverture du 3e symposium des chefs d'état-major des marines nationales et riveraines du golfe de Guinée ", a dit Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

Le gouvernement congolais prend la mesure de l'action à entreprendre afin que des réponses adaptées soient opposées à la menace toujours croissante sur ces intérêts vitaux. " On peut affirmer sans ambage que notre pays dispose d'instruments adéquats qui n'attendent qu'à âtre utilisés pour asseoir, dans nos espaces maritimes, la paix et la sécurité espérées ", a t-il conclu.