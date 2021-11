Congo-Kinshasa: L'ennemi et nous !

Le centre-ville de Kinshasa était presque paralysé ce lundi 22 novembre 2021. A la base, le sit-in organisé par le front des patriotes nonobstant l'interdiction de la manifestation par l'Autorité urbaine.

En effet, à l'appel des Laïcs protestants et catholiques, les manifestants ont bravé l'impressionnant dispositif policier déployé sur le Boulevard du 30 juin aux premières heures de la matinée de ce lundi. Les alentours du siège de la Centrale électorale ayant été barricadés par les forces de l'ordre, les routes secondaires du centre des affaires de Kinshasa ont été bondées par les véhicules, occasionnant ainsi des embouteillages monstres dans la commune de la Gombe et ses environs

. A en croire les organisateurs du sit-in, le message est passé, celui de la dépolitisation de la CENI. Soit. Toutefois, à suivre les réactions des uns et des autres, entendez les pros et les anti-pouvoir en place, on a l'impression que les congolais voudraient que tous regardent dans la même direction. Il n'en était pas ainsi depuis la nuit de temps et il n'en sera pas ainsi aujourd'hui et dans l'avenir. Et, il faudra que les congolais le comprennent pour dépassionner les débats. Il n'y aura jamais d'unanimité. Ce qu'il faudra encourager, c'est la politique qui va dans le bon sens, dans le sens de l'Histoire, qui est celui de la liberté, un idéal pour lequel des gens ont dû lutter et verser de leur sang.

Entre autres, la liberté de manifestation. Les changements intervenus dans le monde proviennent surtout du développement des contradictions à l'intérieur de la société, c'est-à-dire, des contradictions entre le pouvoir et l'opposition, entre les classes, entre le nouveau et l'ancien. Le développement de ces contradictions fait avancer la société, amène le remplacement de la vieille société par la nouvelle.

Et, comme le disait le vieux timonier, qu'il s'agisse d'un individu, d'un parti, d'une armée ou d'une école, "l'absence d'attaques de l'ennemi contre nous est une mauvaise chose, car elle signifie nécessairement que nous faisons cause commune avec l'ennemi". Et d'ajouter : "Si nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est une bonne chose, car cela prouve que nous avons tracé une ligne de démarcation bien nette entre l'ennemi et nous. Et si celui-ci nous attaque avec violence, nous peignant sous les couleurs les plus sombres et dénigrant tout ce que nous faisons, c'est encore mieux, car cela prouve non seulement que nous avons établi une ligne de démarcation nette entre l'ennemi et nous, mais encore que nous avons remporté des succès remarquables dans notre travail".

Dans cet entendement, quoi de plus normal que le FCC, qui n'est pas un ennemi, qualifie l'Udps de tous les noms. Quoi de plus normal que l'Udps, qui n'est pas un ennemi, critique la gestion de 18 ans de Joseph Kabila. C'est ici que les personnes intelligentes doivent traquer des faiblesses et remorquer des points forts des uns et des autres pour faire avancer le Congo. Acceptons que quelqu'un d'autre pense différemment de nous, pourvu que cette pensée concoure au bien-être du peuple congolais, au bien du Congo. Cela appelle à la tolérance et bannit la division, le tribalisme, les bas instincts qui ne promeuvent pas la grandeur du Congo. Un royaume divisé est appelé à disparaître.