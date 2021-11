Congo-Kinshasa: Signature du Programme Pays pour le travail décent 2021-2024/Sama Lukonde - "Ce programme permet de promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable et plein d'emplois productifs"

*Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé, ce lundi 22 novembre à Kinshasa, la cérémonie de signature du programme pays pour le travail décent 2021-2024, cadre de concertations entre les mandants tripartites.

Cette cérémonie, organisée par le Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, est l'aboutissement d'un long processus de formulation, d'élaboration et de mise en œuvre dudit programme en RDC. C'est le fruit des efforts tripartites Gouvernement, organisations des travailleurs et employeurs avec l'appui des partenaires techniques et financiers.

Engagement du Gouvernement

Dans son allocution de circonstance, tout en saluant les efforts des mandants, le Chef du Gouvernement a mis l'accent sur l'engagement du Gouvernement à assurer une bonne coordination entre les interventions du pays et celles des partenaires techniques et financiers.

Il a également réaffirmé l'engagement du Gouvernement à œuvrer pour la réalisation des priorités définies dans ce programme avec l'appui des partenaires au premier rang desquels, l'OIT, les partenaires sociaux membres du comité tripartite de suivi de la mise en œuvre du PPTD, à renforcer la collaboration pour la mise en œuvre effective de ce programme.

Par ailleurs, le Chef du Gouvernement a insisté sur le fait que ce PPTD exprime ainsi la volonté du gouvernement et la vision partagée par les partenaires sociaux à placer l'emploi au centre de la politique macroéconomique en tant qu'un puissant levier transversale pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté, du chômage, et le sous-emploi en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment les ODD.

Ce programme, affirme-t-il, permet de promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable et plein d'emplois productifs et un travail décent pour tous et s'inscrit dans la continuité de différentes résolutions et stratégies internationales issues des sommets mondiaux et régionaux de haut niveau.

Axes principaux

Le PPTD constitue, a souligné le Chef du Gouvernement, le principal outil de mise en cohérence des stratégies de développement à travers la promotion de l'emploi décent.

Il permet également d'accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et la formation professionnelle adoptée en Conseil des ministres le 25 novembre 2015, approuvée par le décret n°18/040 du 24 novembre 2018 et publiée au journal officiel n°2 du 18 janvier 2019.

Au regard du contexte national actuel, a relevé le Premier Ministre, le présent PPTD met l'accent sur l'approche multidisciplinaire, dont la démarche consiste à renforcer le partenariat bi et multilatéral avec d'autres acteurs de développement, plus particulièrement le système des Nations-Unies et les institutions de Bretton Woods pour une meilleure synergie des interventions en matière de création d'emplois et de développement des entreprises de formation professionnelle et entreprenariat de protection sociale, du dialogue social, de tripartisme et respect des normes internationales du travail.

Il vise à promouvoir un leadership fort et un engagement réel des acteurs publics et privés à mettre en œuvre des actions à impact immédiat pour une société juste et équitable et pour un développement inclusif.