Sénégal: " Écrire au milieu des cris " - Felwine Sarr prend la défense de son poulain, Mbougar Sarr

Il fallait attendre que la clameur s'apaise quelque peu et que les cris stridents qui avaient irrité nos oreilles s'estompent, pour que nous prenions la parole.

De quoi s'agit-il ? Un jeune écrivain sénégalais de 31 ans qui écrit un roman majestueux, La Plus Secrète Mémoire des Hommes, qui est son quatrième opus, qui reçoit le plus prestigieux prix littéraire en langue française, le prix Goncourt, un siècle après le Guyanais René Maran en 1921. Après une première salve de félicitations unanimes, mâtinées de fierté nationale, les cris d'orfraie d'une frange de nos concitoyens qui l'accusent de tous les maux de Nubie, retirent leurs félicitations, le vouent aux gémonies en ressortant des placards son précèdent roman, De purs hommes, qui n'avait pourtant pas fait débat à sa parution en 2018, ainsi qu'une satire de jeunesse qu'il avait écrite, et prétendent qu'il a obtenu ce prix pour s'être fait le chantre de l'homosexualité, de l'aliénation culturelle et je ne sais quelle autre supposée plaie d'Égypte... , bref le charivari habituel. Ces derniers entretiennent savamment une confusion sur le livre primé, par des collages de textes destinés à nourrir les amalgames, mais surtout, par un procédé désormais connu, évacuent son travail littéraire et le sens de celui-ci, pour ramener leurs obsessions complotistes et leurs complexes victimaires au cœur de ce que l'on ne pourrait qualifier de débat tellement la parole qui la porte est indigente, fausse, mensongère et superficielle.

Une éthique dégradée de la parole semble hélas être le signe de nos temps. Les nouveaux lieux d'une expression censée être ouverte, libre et démocratique, que sont les réseaux dits sociaux, sont devenus dans leur versant obscur, des dépotoirs de la haine ordinaire, des espaces de procès sans appels et des lieux d'exécutions sommaires. Une cohorte de bourreaux en mal d'emploi y organise la vindicte populaire et la lapidation jouissive ; souvent y règle leurs comptes avec la société ou avec le vacuum de leur propre existence.

Faut-il répondre sur le fond, expliquer que le Goncourt ne prime pas une œuvre littéraire ni un parcours, mais un livre, que les jurés dudit prix pour la plupart ignoraient les précédents romans de Mbougar, que leur géopolitique était surtout littéraire. Allons-nous primer un roman classique ? Un texte complexe aux récits enchevêtrés ? Quels imaginaires nouveaux ces textes finalistes véhiculent-ils, sont-ils écrits dans une langue singulière, que disent-ils aux temps qui sont les nôtres ? Tels étaient leurs questionnements.

Faut-il expliquer tout ceci aux oreilles qui n'entendent pas et opposer des arguments rationnels et des faits à ceux dont les motivations profondes se logent hors de la raison et de la réalité nue ?

Il se joue au sein de notre société une bataille culturelle, menée par ceux qui estiment détenir la clef d'une authenticité sénégalaise sinon africaine ; chantres d'un récit, d'une eschatologie, d'un costume, d'une langue, d'un oratorio, d'une vision monochrome et souvent dichotomique du monde avec d'un côté les bons, et les méchants de l'autre. Ceux-là sont rejoints par une horde de nativistes identitaires qui refusent aux autres les inculturations qu'ils ont pourtant eux-mêmes opérées avec les éléments d'une culture venue d'ailleurs. S'y ajoutent, agglutinés et hallucinés, une foule de poujadistes qui réduisent le réel à la surface de leur propre dimension et demandent à tous d'habiter ce monde étriqué qu'ils proposent.

Les peuples du monde pratiquent pourtant depuis l'aube de l'humanité l'assimilation créatrice d'éléments venus d'ailleurs tout en restant eux-mêmes, en se métamorphosant et en se réinventant. Et les gardiens d'un temple longtemps défraîchi voudraient nous empêcher de faire notre miel de tous nos héritages, y compris parfois par une étrange haine de soi, de notre part négro-africaine. Cette même haine de soi rend suspecte toute reconnaissance de l'un des nôtres, venue d'ailleurs. Celle-ci ne peut-être le fait simple du talent du récipiendaire, celui-ci aurait forcement vendu son âme au diable.

Voici une société qui ferme les yeux sur la maltraitance de sa petite enfance, sur ses violences conjugales, ses incestes, sur l'exploitation et le piétinement du plus faible, sa fureur et sa violence quotidienne, et qui se pique quand quelqu'un ose affirmer l'inaltérable dignité des humains.

De tous ces maux, nous avons notre part de responsabilité. Pour avoir laissé pendant des années le champ libre à la propagande furieuse, à la réduction du réel et à la non-pensée. Pour avoir assisté sans rien faire à la dégradation de la parole, notamment plurielle. Pour avoir laissé dépérir les lieux d'éducation, d'édification et de culture de l'âme et de l'esprit. Pour n'avoir rien dit lorsque des censeurs autoproclamés se sont permis de nous dicter que voir, que lire, que comprendre, ... . Pour avoir passivement assisté au désarmement moral de la société.

Depuis quelque temps, sous nos cieux, des censeurs prétendent indiquer le partage du visible, du sensible, de l'intelligible, de ce qui de nos vies est montrable ou pas. Du haut de leur monticule, ils tentent d'ériger leurs frayeurs en normes pour le grand nombre. C'est toujours ainsi que les fascismes commencent. Quelques individus terrorisent la foule et on les laisse faire. Sidérés, paresseux, trop occupés, on retarde le moment d'affronter la bête qui deviendra immonde un jour si on ne l'arrête pas à temps. Le désastre qui nous guette et qui déjà projette son ombre, est celui de la démission de la pensée et de la créativité, lorsque celle-ci, intimidée par la violence verbale et symbolique, déserte nos espaces quotidiens. C'est à cette nuit-là qu'il ne faudra pas consentir.

La littérature n'est pas la littéralité ; elle est écart. C'est une cérémonie qui initie les lecteurs aux secrets de l'existence. Un écrivain est quelqu'un qui décide de prendre la parole pour révéler ses mondes intérieurs, la réalité telle qu'elle est et non telle que certains aimeraient qu'elle soit. S'adresser à ses semblables dans l'intimité de leur solitude, révéler les mondes que portent les individus dans leurs contrastes, leurs tensions existentielles, leur casuistique intime, et dire ce qui fait de nous des humains ; ni anges ni démons, mais oscillant entre lucidité et ferveur. Un écrivain n'est pas là pour conforter l'ordre établi ou la moraline dominante, il révèle les infinis possibles de la vie et de l'existence, qu'il fait advenir à notre conscience et ainsi, élargit notre réalité et nous fais habiter un monde plus vaste.

Qu'un écrivain de 31 ans ait eu le courage et la lucidité, dans l'un de ses ouvrages, de tendre un miroir à une société qui se dit pieuse et pétrie de valeurs, mais qui déterre les corps d'individus accusés ou suspectés d'homosexualité, les profane, violente leurs cadavres, les traîne dans la rue et refuse l'ultime dignité d'une sépulture à un être désormais défunt, oubliant qu'enterrer nos morts, c'est ce qui fait de nous des humains, est salutaire pour nous tous. Écrire c'est rendre proche nos semblables, en reconnaissant leur humanité. Écrire, c'est parfois rappeler aux humains leur part lumineuse.

Que répondre aux cris, aux éructations d'individus qui n'ont pas lu, ne savent lire, ne veulent lire et n'ont pas besoin de lire pour clouer au pilori, et qui craignent de se laisser habiter par l'inquiétude de la pensée et le tremblement (vacillement) de leurs certitudes. Que répondre à ceux qui ne savent pas passer du cri à la parole ?

Répondre serait reconnaître la légitimité de leur tribunal auto-institué d'inquisiteurs aux passions tristes. Ne peuvent réellement converser que ceux qui ont creusé dans la solitude de leur antre et y ont trouvé quelques lueurs à partager. Autrement le dialogue est sans poids. Comment alors parler sans affaiblir la parole ?

Nous écrivons pour éviter que par saturation de l'espace, la mauvaise parole ne finisse par définitivement chasser la bonne. Il y a dans ce pays et ce continent des jeunes gens qui rêvent d'écrire, de créer, de penser la vie et le monde, d'en explorer les richesses infinies. C'est à eux que s'adresse ce texte. Que nul n'effraie leur esprit et n'inhibe leur génie créateur.

On ne préserve pas les valeurs d'une société. Il n'y a que les valeurs fragiles (pas assez ancrées en nous) qui réclament qu'on les défende. Les valeurs justes se vivent, s'incarnent, silencieusement se donnent en exemple ; elles inspirent. Et là les humains les imitent et tentent de se les incorporer, éclairés et éblouis par leur sillage lumineux. Parce qu'au fond, si ces thuriféraires étaient assez ancrés dans la part lumineuse de leurs héritages, ils ne craindraient pas les autres cultures, y compris leur part ombrageuse. Leur lumière serait dévoreuse d'ombre. On ne défend que les valeurs que l'on a déjà perdues. Celles-ci ne hurlent pas au cœur de la nuit. Elles parlent délicatement à nos oreilles.

Ici, que l'on ne s'y trompe pas, la vertu se trouve du côté de Mbougar Sarr. Heureusement pour ce pays que demeurent des foyers ardents de production d'éthique et d'excellence. Les valeurs de jom, de fulla et de dëggu du pays profond et l'excellence et la rigueur du Prytanée militaire de Saint-Louis, ont trouvé à s'incarner chez ce jeune homme de 31 ans, droit dans ses bottes, lucide, talentueux et courageux. Il nous rappelle à nos honneurs perdus et à nos rêves longtemps désertés. Il s'agit pour nous de nous déterminer en toute conscience et de choisir le versant de l'humanité que l'on souhaite habiter. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux pour cela, il nous faut juste être résolus et peut-être sauverons-nous ce pays de l'obscurité qui le guette. Il s'agit de tenir ferme le front de la liberté de créer, d'imaginer, de penser et de dire.

Qu'il est important pour une jeunesse d'avoir des figures de l'excellence ! Lorsque nous étions adolescents et que nous rêvions de l'esprit, nous avions comme modèles des ainé(e)s qui réussissaient brillamment dans les humanités et les sciences dures partout dans le monde. La rumeur nous faisait parvenir leurs noms et leurs cursus, nous savions qu'untel était major de sa classe préparatoire, un autre de Polytechnique ou de l'EPT de Thiès, d'autres excellaient au MIT, au Japon, à L'École militaire de santé, untel encore avait raflé tous les prix au concours général, un autre était champion de Génies en herbes. Ils venaient de nos villes, de nos campagnes et de nos quartiers, et avaient humé les mêmes saisons que nous et, par analogie et métonymie, nous pouvions donc faire comme eux et rien ne nous était interdit.

Dans la circulation des représentations du monde, l'Afrique a souvent eu la part congrue. Ce roman contribue à la dissémination de nos imaginaires et de nos élans existentiels aux quatre coins du monde. La Plus Secrète Mémoire des Hommes sera traduit en une quarantaine de langues. Aujourd'hui, il est en tête des ventes dans tout l'espace francophone. Pour les lettres sénégalaises et africaines, pour la circulation de nos imaginaires et leur capacité à affecter le monde (pas seulement à être affecté par lui), c'est une bonne nouvelle, qui en augure d'autres.

La vraie source de l'écriture est la mort. L'écrivain le sait. L'auteur a déjà généreusement écrit quatre romans dans lesquels il a pris souverainement la parole et altéré l'existant en creusant le sillon de sa voix singulière. Désormais, le monde devra faire avec. D'ailleurs, il rappelle dans une récente interview trois choses : "d'abord, le roman n'est pas un espace idéologique, mais un espace de fiction, de liberté et de questionnements ; ensuite, employer la forme romanesque pour " parler " d'un sujet, même tabou à l'intérieur d'une société, ne signifie pas le promouvoir ou le défendre ou l'encourager, mais l'interroger, en questionner les enjeux politiques, philosophiques et existentiels par la fiction ; enfin, la liberté et l'indépendance dans la création sont des valeurs sacrées pour un écrivain".

Dans La Plus Secrète Mémoire des Hommes, TC Élimane après avoir longtemps erré et cherché sa vérité dans l'écriture et dans le monde, revient en pays sérère à la fin de sa vie et y trouve la paix, en y reprenant sa place et y jouant son rôle d'ancien et de Yaal Mbin. Cet épilogue dit tout sur la matrice de sens et de sérénité existentielle que constitue ce lieu pour l'auteur et la place qu'il accorde au pays natal dans le commerce des imaginaires, et comme lieu d'élection. Il faudrait pour cela avoir lu et compris (ou deviné) les 460 pages du roman.

Mbougar n'a ni à se justifier ni à clarifier quoi que ce soit. L'élevé ne défère pas à la barre de l'inférieur. Écrire est une aristocratie de l'esprit et une forge incessante de notre humanité, et ce pays en a grandement besoin.