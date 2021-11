Sénégal: Edouard Mendy est le meilleur gardien au monde (ancien coéquipier)

Dakar — Edouard Mendy, le gardien sénégalais de Chelsea (élite anglaise), est le meilleur à son poste dans le monde actuellement, a jugé son ancien coéquipier, l'Argentin Willy Caballero.

"Je crois fermement qu'Ed Mendy est le meilleur gardien de but [au monde]. L'année dernière et en ce moment cette année, il est le meilleur", a déclaré le joueur de 40 ans à BBC Radio.

Edouard Mendy, qui a été doublement nominé pour le titre de meilleur gardien par la Fifa et le magazine français France Football, est arrivé à Chelsea, en septembre 2020. Dans le club londonien, il s'est rapidement imposé comme le premier choix, aidant les Blues à remporter la Ligue des champions lors de sa première saison.

Willy Caballero qui occupait la place de numéro 3 derrière l'Espagnol Kepa, a déclaré qu'il était immédiatement évident pour lui que Mendy était un gardien de but de classe mondiale.

"Quand il est arrivé la saison dernière à l'entraînement, j'ai vu un gardien incroyablement talentueux en termes de puissance, en termes de vitesse. Il est tellement rapide en plongeant", a expliqué l'Argentin, actuellement à la recherche d'un club.

"Il a les bras très longs et tout le monde veut ça en tant que gardien de but. Il montre à chaque match qu'il est calme et qu'il s'améliore avec ses pieds, il joue très bien dans la préparation", a-t-il relevé.

Selon lui, "il gagne des points pour Chelsea et pas seulement la saison dernière, mais la présente saison aussi en gardant ses buts inviolés".

"Je lui ai parlé la saison dernière et je lui ai dit que pour moi, il est le meilleur gardien du moment. Mais, tu dois continuer à le faire plus longtemps", a-t-il encouragé.

Mendy a été nominé pour le trophée The Best de la Fifa au même titre qu'Alisson Becker (Brésil/Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan/Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich) et Kasper Schmeichel (Danemark/Leicester City).