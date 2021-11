Afrique: Des employés d'organisations de la société civile s'initient au budget-programme

Dakar — Des employés des organisations de la société civile (OSC) du Sénégal ont entamé à un atelier de formation d'une durée de trois jours sur le budget-programme, a constaté l'APS, lundi, à Dakar.

"Le Cicodev est venu accompagner la plateforme Sun", spécialisée dans "le suivi et le plaidoyer budgétaires, mais aussi l'analyse et la lecture du budget", a expliqué Amadou Kanouté, le directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (Cicodev).

Il intervenait à l'ouverture de l'atelier destiné aux employés des OSC.

Action contre la faim, présentée comme étant une organisation à but non lucratif, y prend part. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Assemblée nationale sont également représentés.

"Nous avons réuni tout ce monde pour pouvoir regarder dans la même direction, avec nos partenaires, afin de nous assurer que les budgets consacrés à la nutrition [par exemple] sont adéquatement" mis en œuvre, a ajouté M. Kanouté.

Selon lui, les bénéficiaires de l'atelier de formation sont initiés aux aspects théoriques du budget-programme, pour en connaître le fonctionnement, la formulation, l'exécution, le suivi et la "redevabilité".

Le monitoring, le plaidoyer, la lecture et l'analyse de ce nouveau mode de gestion basé sur la performance et la transparence font partie des aspects budgétaires avec lesquels ils doivent se familiariser.

"Nous cherchons aussi à leur faire savoir à quel moment ils doivent interagir avec les ministères, les parlementaires et les corps de contrôle. Ils seront en mesure d'avoir une idée claire d'un budget en sachant l'analyser et en tirer des enseignements", a expliqué Amadou Kanouté.