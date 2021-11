Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Henri Konan Bédié installe le Comité de surveillance

Le Président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a remis la feuille de route assortie du chronogramme d'exécution des activités du Comité de surveillance de sa formation politique. C'était le mardi 23 novembre 2021 à sa résidence de Cocody- Ambassades.

Au nombre des activités du Comité de Surveillance, l'organisation du Bureau politique du 9 décembre 2021 et du prochain Congrès du parti.

" Le démarrage effectif des activités du Conseil de Surveillance lui permettra de s'inscrire dans la préparatif et la tenue du Bureau politique du 09 décembre 2021 qui décidera de la convocation du 13ème Congrès du Pdci-Rda prévu en 2022 ", a confié le Président Henri Konan Bédié.

Présidé par Pierre Narcisse Kouadio N'Dri, le Comité de surveillance qui est une structure non-exécutive du parti, a également pour mission de veiller au bon fonctionnement des différentes structures opérationnelles du Pdci.

Outre cette mission, le Comité est chargé de favoriser l'harmonie, la cohésion et l'unité entre les nouvelles structures créées, d'une part et entre celles-ci et le Secrétariat Exécutif d'une part.

Le Comité de Surveillance est composé de cinq Commissaires dont un Commissaire principal qui a pour rôle de Secrétaire général.

Tout en félicitant, les membres du nouvel organe, Henri Konan Bédié a invité les cadres du parti à tout mettre en œuvre pour un bon fonctionnement du nouveau Comité. D'où son appel à méditer une pensée philosophique pour leur permettre de mieux comprendre les changements qui s'opèrent dans leur formation politique. "Le propre des organes et des structures sociales c'est de se multiplier et de vouloir perdurer au détriment du principe de changement dans la stabilité ", a-t-il indiqué. Et d'ajouter que " tous les changements se font dans la mélancolie ".

" Il nous appartient, nous Pdci-Rda, d'assurer la maitrise de ces tendances au profit des générations montantes, dans l'intérêt de la relève et de la stabilité ", a-t-il exhorté.

Cette cérémonie s'est déroulée en l'absence du Secrétaire Exécutif en chef du Pdci-Rda, Maurice Kakou Guikahué qui a pourtant eu un tête-à-tête le lundi 22 novembre avec Henri Konan Bédié.