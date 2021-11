Cote d'Ivoire: Journée nationale de la paix 2021 - Mohamed Berthé - "Marquer une pause pour faire le bilan de ses rapports avec autrui"

A l'occasion de la 25ème célébration de la Journée nationale de la Paix, Mohamed Berthé, président de l'ONG Mains unies pour le respect des institutions de la République (Murir) a à travers une conférence de presse qu'il a animée le lundi 15 novembre 2021, exhorté les populations à davantage cultiver la paix et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie.

Selon Mohamed Berthé, la commémoration de cette journée est censée permettre à chaque Ivoirien de marquer une pause dans sa vie pour faire le bilan notamment de ses rapports à autrui, au sein de sa famille, avec ses voisins, dans sa communauté, ou sur son lieu de travail.

"Cette journée est l'occasion favorable pour une interrogation profonde : qu'a-t-on fait individuellement et collectivement pour apporter sa contribution à la promotion de la paix ? ", a dit Mohamed Berthé. Avant de saluer surtout le Président de la République Alassane Ouattara pour son engagement pour la préservation et la promotion de la paix en Côte d'Ivoire.

La paix sans laquelle aucun développement n'est possible dira le président de Murir pour qui, il est important de reconnaître et promouvoir les actions de "l'artisan de paix qu'est le Président Alassane Ouattara". Le président de Murir a également salué les efforts des leaders politiques, élus, cadres, membres de la société civile, les mouvements de jeunesses et de femmes, des acteurs infatigables de recherche de la paix.

C'est pourquoi, Mohamed Berthé a dit la volonté de son ONG de s'inspirer les messages de paix et d'unité du Président Alassane Ouattara pour "faire du dialogue notre plate forme de règlements de nos différends". Au cours de cette conférence, il a à cet effet, rappelé l'importance de la prière dans la recherche de la paix durable et véritable. "Que chaque 15 novembre soit des moments d'intenses prières pour les ivoiriens partout sur l'ensemble du territoire pour la paix, l'amour et le pardon", a dit Mohamed Berthé.