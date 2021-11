Cote d'Ivoire: Préservation du couvert forestier - Le Parc national de Taï veut intégrer la liste verte de l'Uicn

L'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) et ses partenaires ont adopté, vendredi, à San Pedro, le plan d'activités de gestion 2022. Grâce aux efforts conjugués de la Direction zone sud-ouest (Dzso) de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), le Parc national de Taï (Pnt) jouit, à ce jour, d'un niveau de conservation de 98%.

Au regard de cet excellent état de santé, les autorités de gestion de la réserve forestière ont décidé de la porter candidate sur la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn). Une prestigieuse liste qui récompense les meilleurs gestionnaires des aires protégées selon les standards de l'organisation.

L'annonce a été faite par le directeur général de l'Oipr, Adama Tondossama, lors de la réunion d'adoption du plan d'opérations 2022 du Parc national de Taï qui a eu lieu, le vendredi 19 novembre 2021, à San Pedro. Le programme entériné par les gestionnaires du Pnt et leurs partenaires émane du Plan d'aménagement et de gestion 2020-2029.

Ce plan détermine les activités portant sur six programmes de gestion. A savoir, la surveillance et la protection, le suivi écologique et la recherche, la gestion participative et l'appui au développement local, la communication et écotourisme, les infrastructures et les équipements, le management et l'intégration régionale.

Adama Tondossama a engagé son équipe à redoubler d'effort pour atteindre les objectifs assignés. Il a donné rendez-vous à l'ensemble des parties prenantes à la fin du premier trimestre de l'année prochaine pour l'évaluation du plan d'opérations 2022.

Le préfet du département de Taï, Mamadou Bakayoko, a, à l'ouverture de l'atelier, exhorté les participants à s'impliquer dans les débats pour contribuer à l'amélioration des performances des gestionnaires du Pnt, un des patrimoines mondiaux de l'Unesco.

A propos du bilan de l'exercice 2021, il ressort que le Parc national de Taï bénéficie d'un appui du Programme Mike relatif au suivi de l'abattage illégal des éléphants et autres espèces pour la période 2021-2023.

Ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de 300 millions de FCfa vise, entre autres, à améliorer les capacités de gestion du site, à faire appliquer la loi et à créer un cadre de concertation sur les conflits homme-faune dans la zone périphérique du parc.

Autre satisfaction, la population d'éléphants du Pnt est estimée aujourd'hui à environ 300 individus. La quiétude et la multiplication de cette espèce découlent du renforcement, ces dernières années, de la surveillance et de la bonne gestion des écosystèmes du site.

Le Projet Ue-Mike-Pnt vise à renforcer la protection de l'éléphant ainsi que des autres espèces inscrites à la Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages (Cices).

Les activités programmées en 2021 ont été mises en œuvre avec une performance de 66%. Les faiblesses enregistrées concernent des retards dus à la non-réhabilitation des voies d'accès au parc et à l'inexécution de certaines infrastructures à réaliser, imputables aux procédures de mobilisation des fonds d'appui attendus de certains partenaires.