Cote d'Ivoire: Relance du Handball ivoirien - Des acteurs et experts font des propositions

Acteurs et experts dans le domaine du handball se sont donné rendez-vous, à l'occasion d'un séminaire de deux jours organisé récemment dans un hôtel, à Abidjan. Objectif, mener des réflexions profondes en vue de la relance de la discipline en Côte d'Ivoire. C'était à l'initiative de l'Ong " Handball Objectif " (Hbo).

La Secrétaire générale du Comité national olympique, Fofana Aminata, a, à cet effet, fait un plaidoyer sur l'état actuel du handball. Elle a surtout invité les clubs ivoiriens à " se doter d'une vision et d'objectifs clairs et les exhorter à plus de rigueur dans le management de leurs structures ".

Les doyens de cette discipline en Côte d'Ivoire, Charles Légré et Sébastien Zehi ont, quant à eux, fourni plusieurs pistes de solutions afin de booster cette discipline. Pour y arriver, selon eux, il faut nécessairement le retour des mécènes.

Tout partageant sa " riche expérience " en la matière, le Chairman Mohamed Salamé s'est dit " confiant du potentiel de la discipline à attirer davantage d'amateurs ".

Le président de la structure organisatrice de l'évènement, Ibrahim Coulibaly, a traduit sa satisfaction pour le bon déroulement de ce séminaire et également exprimé sa reconnaissance à ses partenaires. Entre autres, le ministère des Sports, la Sodefor, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la Lonaci, le Fonds de garantie automobile, etc. Il souhaite voir cette initiative être un rendez-vous annuel pour les acteurs.

Il faut noter que cette rencontre a été meublée de panels sur diverses thématiques en lien avec le handball, dont "Le handball et l'école" ; "La professionnalisation des clubs" et "La mobilisation de fonds".

Comme participants aux débats, Daouda Karaboué, international français, ex-champion d'Europe, champion Olympique et champion du monde et particulièrement Paul Landuré, expert de la Fédération internationale de handball (Ihf), venu spécialement de la France et qui a fait un exposé sur l'évolution du handball à l'international et sur le continent européen. Sans oublier Berger Serge, directeur technique national adjoint à la Fédération ivoirienne de handball.

La somme des recommandations sorties des différents travaux feront l'objet d'un rapport du comité scientifique et seront transmises à toutes les autorités compétentes.