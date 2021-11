Cote d'Ivoire: Budget-programmes 2022 - Le ministre Roger Adom décline les 7 axes prioritaires de son département

Dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'année 2022, le ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger-Félix Adom, a présenté le budget-programmes de son département. Qui a été adopté, à l'unanimité, par les membres de la Commission des affaires économiques et financières (Caef) de l'Assemblée nationale. Le montant est de 50 079 822 439 milliards FCfa.

C'était le 19 novembre 2021, à l'Assemblé nationale. Il est reparti comme suit : administration générale (1 608 443 573 FCfa), économie numérique et Poste (14 595 378 866 FCfa), comptes spéciaux (33, 876 milliards FCfa).

Selon lui, ce budget se décline en sept axes d'intervention prioritaires. A savoir, développer les infrastructures numériques en faisant en sorte que la connectivité (fixe ou mobile) soit présente sur l'ensemble du territoire ; développer le service numérique, notamment au niveau de l'administration ; permettre l'accessibilité du service numérique, travailler sur l'économie financière numérique en faisant en sorte que l'application des services numériques soient aisées et à des coûts raisonnables pour la population ; le capital humain, il s'agit de faire sorte que nous ayant des compétences pour développer tous ces services et surtout que nous ayons une capacité à pouvoir utiliser ses services ; travailler sur la cybersécurité car à cause du numérique, nous avons de nouveaux usages, de nouveaux risques ; l'environnement des affaires et l'innovation.

Pour Roger Adom, en changeant de dénomination en 2021, passant du ministère de l'Economie numérique et de la Poste au ministère de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, le gouvernement avait pour ambition de créer un véritable écosystème de l'environnement numérique. Ceci, grâce à une collaboration avec le secteur privé, créateur d'emplois et de la valeur.

" Il s'agit de mettre en place une réelle politique d'innovation avec deux objectifs majeurs : améliorer la gouvernance du ministère et accélérer la transformation digitale de l'économie nationale par le développement du secteur numérique ", dira-t-il.

Et le ministre Adom d'expliquer que le Covid-19, avec ses différentes restrictions, a montré à quel point l'économie numérique est incontournable aujourd'hui. " Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce sont 40 millions de téléphones pour 26 millions d'habitants (soit un taux d'usage de 160%) ; 24 millions d'abonnés pour le mobile money.

Au niveau de l'internet, il y a une forte pénétration qui dépasse les 80% pour le fixe et plus de 90% pour le mobile. Aussi, les innovations structurelles ont permis de mettre en place plusieurs institutions dont l'Artci pour la régulation du secteur, l'Ansut chargée du secteur du télécom universel, Aigf pour sécuriser les fréquences, le Vitib, la Sndi aujourd'hui rattachée à la Primature, avec pour objectif de moderniser l'administration.

Mais le défi majeur reste l'accès à internet par tous et à des prix raisonnables. " Notre objectif est d'être un hub de la transformation digitale de l'Afrique de l'ouest pour attirer les investissements tant nationaux qu'internationaux et que la transformation numérique soit le moteur de la transformation de l'administration ", a-t-il soutenu.