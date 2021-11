Sénégal: 3e édition marathon Eiffage de Dakar - Les athlètes kenyans étaient en fête

L'athlète kényan Geoffrey Birgen a remporté, le dimanche 21 novembre, le troisième édition du marathon Eiffage de Dakar, avec un chrono de 2 h 16 mn 46 s, tandis que ses compatriotes Chebi Douglas de 2 h 20 mn 39 et Luke Kibet 2 h 23 mn 50 secondes ont pris la 2e et la 3e place de cette course de 42,195 km qui a été jugée entre l'Esplanade du Grand Théâtre et le Musée des Civilisations.

La meilleure performance sénégalaise a été réalisée par Christian Manga qui s'est classé à la 6e place. Chez les dames, l'Ougandaise Chemutai Doreen a devancé l'Éthiopienne Tsegaw Selamawit Getnet (2:48.18) et la Sénégalaise Mbaye Madjiguene (3h 39.17 s) . Les Kenyans ont également été à la fête avec cette fois Kemoi Daniel qui s'offrait la victoire dans l'épreuve du semi-marathon de Dakar en 1 h 4 mn. Une épreuve où les Senégalais Mbaye Diop chez les hommes et Adama Ba chez les dames terminaient respectivement à la 7e place. Pour les 10km, la palme est revenue Alex Ngouari-Mouissi de l'ASFA qui a été primé devant respectivement les Gambiens Mamadou Bah et Sampierre Gomez.

Chez les dames, leur compatriote Gnima Camara a remporté l'épreuve de 10 km en 40 mn 36 s. Dans cette catégorie du semi-marathon, Marie Madeleine Ba 6e première dame sénégalaise à franchir la ligne d'arrivée La journée du samedi a été marquée par une randonnée pédestre ainsi que des activités sportives. Ce grand rendez-vous sportif a enregistré la participation de 12 000 marathoniens. "Je salue la présence de nos hôtes qui ont participé à cette belle organisation du marathon de Dakar.

Le marathon Eiffage a pensé à l'ensemble des couches de la population C'est une manière inclusive de faire participer tous les âges à ce marathon. Il n' y a que le marathon Eiffage qui peut mobiliser autant de monde mais aussi toutes les couches de la population. Au nom du président de la République nous félicitons le Directeur général Gérard Senac pour son engagement. Le travail continue pour la 4ème édition", salué le ministre des Sports Matar Ba