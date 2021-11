Sénégal: Vainqueurs de la CAN des malentendants au palais - Macky décore et alloue 220 millions aux "Lions"

Vainqueurs de la 1ère édition du Championnat d'Afrique de football des malentendants, les "Lions" du Sénégal, ont été célébrés hier, mardi 23 novembre, par le président de la République, Macky Sall. Cette audience a été une occasion pour le chef de l'Etat pour saluer une victoire obtenue de haute lutte et qui maintient le Sénégal au sommet du football continental. En plus d'avoir été décoré de l'ordre national du lion, les 44 membres composés de l'équipe nationale et l'encadrement sont sortis chacun du Palais présidentiel avec une enveloppe de cinq millions de FCFA.

Sacrée en septembre dernier lors de la première édition du championnat d'Afrique des malentendants qui s'est déroulée à Nairobi (Kenya), l'équipe nationale du Sénégal a reçu hier, mardi 23 novembre, les honneurs lors de l'audience avec le Chef de l'Etat Macky Sall. Tout de blanc vêtus, les joueurs, le staff et l'ensemble de l'encadrement de cette de l'équipe nationale ont défilé pour recevoir leur décoration de l'ordre nationale du lion.

Cette occasion a été pour le chef de l'Etat d'exprimer sa satisfaction et la reconnaissance de la nation pour une victoire qui "honore le Sénégal en le maintenant au sommet du football continental".

"Il s'agit aujourd'hui de vous fêter dignement et de mettre en exergue les hauts faits d'armes que vous venez de réaliser. Votre victoire est d'autant plus éclatante qu'elle a été acquise de haute lutte dans le respect de toutes les règles du fair-play, de don de soi, de sacrifice et d'abnégation. C'est pourquoi, je suis heureux et très fière de vous recevoir et de vous exprimer mes sincères et chaleureuses félicitations. Je confonds dans mes félicitations l'ensemble des encadreurs de l'équipe nationale de football des malentendants", déclare-t-il.

Le président Macky Sall a également saisi l'occasion pour rappeler les vertus d'intégration mais aussi l'équité, l'égalité que le sport cultive dans la société. "Ma conviction est que le sport est également un facteur de performance et de formation des individus et de tous les groupes. Il favorise notamment l'inclusion sociale et la solidarité nationale. Comme le prouve éloquemment les résultats de notre équipe nationale de football des malentendants. C'est la raison pour laquelle, je tiens personnellement à ce que le sport continue à participer à la construction de cette vie où se cultive l'égalité et l'équité de genre et à se démarquer de façon définitive de ce cliché de différenciation et de marginalisation qui, souvent de façon inconscient nous imprimons à la marche de notre société", soutient -il.

En plus de cette célébration, le Chef de l'Etat a octroyé une enveloppe de 220 millions de F CFA aux 44 membres de l'équipe nationale, du staff et la totalité de l'encadrement du football des malentendants. Soit un montant de cinq millions de F Cfa chacun.

"Je voudrai pour conclure réitérer mon soutien, mes encouragements et mes félicitations. Je vous souhaite bonne chance à la prochaine Coupe du monde de la discipline", prévue en 2022 au Brésil.

" J'espère que vous allez influencer nos Lions du football "

Macky Sall n'a pas manqué d'offrir l'exemple de l'équipe nationale des malentendants. Il espère que ces derniers influencent les Lions du Sénégal qui iront en moins de deux mois à la conquête du trophée continental à la CAN au Cameroun.

"Je voudrais vous dire toute ma satisfaction pour cette haute distinction que vous nous avez donnée. J'espère que vous allez influencer nos Lions du football qui seront bientôt au Cameroun. J'espère qu'ils nous ramèneront la Coupe".