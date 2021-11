Sénégal: Golf - 1ère édition coupe de la Sénégambie - Remise du drapeau national - Matar Ba exhorte les "Lions" d'être de "dignes ambassadeurs"

En partance pour Banjul, l'équipe nationale du Sénégal de Golf a reçu hier, mardi 23 novembre des mains du ministre des Sports, Matar Bâ le drapeau national. C'est pour les besoins de la première édition Coupe de la Sénégambie qui se tiendra du 26 et 27 novembre. Une occasion pour le ministre des Sports de louer les relations entre le Sénégal et la Gambie mais aussi d'exhorter les Lions du golf à un comportement irréprochable et surtout d'être de véritables ambassadeurs.

Matar Bâ a procédé hier, mardi 23 novembre, à la remise du drapeau national à l'équipe du golf pour la coupe Sénégambie qui aura lieu à Banjul. Cette cérémonie de remise des couleurs nationales a été une occasion de galvaniser les golfeurs sénégalais à la première édition de la coupe Sénégambie qui se tiendra à Banjul du 26 et 27 novembre. Dans son allocution, le ministre des sports a d'abord tenu à raffermir les liens des deux pays qui se nouent à travers l'amitié, la fraternité et surtout l'estime que se voue le président Macky Sall et son homologue le président Adama Barrow.

"C'est une compétition qui mérite en effet d'être consolidée et d'être approfondie. Puisqu'elle traduit l'étroitesse et la qualité des relations et de Coopération entre le Sénégal et la Gambie. De ces liens qui ont toujours conduit les deux pays-frères à aller vers l'essentiel. Le sport vient promouvoir la paix et davantage tisser les relations", déclare-t-il avant d'exhorter l'équipe et la délégation du golf "à faire preuve d'un comportement irréprochable et à être de dignes ambassadeurs en terre gambienne". Car dira-t-il "c'est une lourde responsabilité d'endosser le drapeau national".

Revenant sur le manque des infrastructures de golf et des difficultés de la fédération de golf, Matar Ba a promis une bouffée oxygène et d'espoir au vu des investissements qui seront consentis pour les jeux olympiques "Dakar 2026". Sur ce, il encourage les installations hôtelières et les promoteurs du milieu à inclure des infrastructures de golf en entendant les moyens de l'État.

Pour rappel, cette coupe de la Sénégambie est l'aboutissement d'un long processus de rapprochement entre la fédération sénégalaise de Golf et la Fédération gambienne de Golf. Cette compétition traduit, selon lui, la qualité des relations séculaires existant entre le Sénégal et la Gambie. La deuxième édition de la Coupe de la Sénégambie est prévue pour l'année prochaine à Dakar.