Sénégal: Une table-ronde virtuelle sur le rôle des médias sur l'égalité des sexes et les droits des femmes, jeudi

Dakar — Le think tank Wathi et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) organisent, jeudi, à 11 h, une table-ronde virtuelle sur "le rôle des médias sur l'égalité des sexes et les droits des femmes au Sénégal", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette rencontre fait partie des "seize jours d'activisme contre les violences faites aux femmes".

Selon le communiqué, le think tank Wathi et l'AECID estiment que pour mieux combattre les violences faites aux femmes, "il est nécessaire d'aller vers une revalorisation du rôle de la femme dans la société́, comme citoyenne et actrice du développement".

Les médias "sont des acteurs incontournables" dans ce combat pour la revalorisation du rôle de la femme dans la société, soulignent les deux structures.

Ils expliquent que "cette table-ronde virtuelle [fait partie] du projet dénommé 'Débats citoyens sur la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au Sénégal"'.

Olga Cabarga Gómez, ambassadrice d'Espagne au Sénégal, y prendra part, selon la même source.

Les organisateurs de cette table-ronde "cherchent à faire ressortir des connaissances, des idées, des options de changement politique, des pistes d'actions collectives et individuelles", lit-on dans le texte.

Il s'agit aussi de donner aux journalistes et aux organisations de femmes l'occasion de proposer de "nouvelles pistes d'actions à mettre en œuvre, pour réduire considérablement les inégalités entre les hommes et les femmes".

Le think tank et son partenaire veulent sensibiliser les médias sur la perception de la place des femmes dans la société, pour accorder davantage d'importance à leurs programmes et interventions liées aux inégalités entre les hommes et les femmes et au dialogue, pour améliorer le bien-être des filles et des femmes.