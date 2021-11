Madagascar: Villes nouvelles et Autoroute Tana - Tamatave - Rajoelina sollicite le soutien de l'Egypte

Le président Andry Rajoelina a eu une rencontre bilatérale avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi en marge du 21ème Sommet du COMESA.

Les deux présidents s'apprécient mutuellement et le numéro Un égyptien n'a pas caché son admiration pour le sens du leadership dont fait preuve son homologue malgache. D'ailleurs, durant ce face-à-face, le nouveau président du COMESA a mis à l'avant sa disponibilité à travailler avec le président Andry Rajoelina en vue de renforcer la relation économique, diplomatique et stratégique entre les deux pays.

Les deux parties ont reconnu l'existence de besoins, de savoirs, de savoir-faire et de potentialités à explorer. Et ceci concerne de nombreux domaines. Un échange d'expérience est ainsi envisagé. L'Egypte se dit disposée à lancer une collaboration dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies. Quant à lui, le président Andry Rajoelina a sollicité un appui de l'Egypte dans la mise en œuvre de différents projets d'envergures initiés par le Gouvernement malgache, entre autres, la construction des villes nouvelles, mais aussi et surtout de l'autoroute reliant Antananarivo à Tamatave.

Force est de noter qu'actuellement, l'Egypte est considéré comme le leader africain dans le domaine des infrastructures. Une ville en construction permanente qui est en train de construire plusieurs nouvelles villes, à l'exemple de celle qui a abrité, hier, ce 21ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du COMESA. Le chef de l'Etat négocie ainsi un appui technique et financier du gouvernement égyptien pour construire cette autoroute de 250 km et dont le coût de la réalisation est estimé à 800 millions de dollars. La question relative à la sécurité des côtes maritimes a également été évoquée durant cette entrevue.