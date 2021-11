Ile Maurice: Affaire Kistnen - Le rapport de Vidya Mungroo-Jugurnath prêt

Ce fut une longue enquête judiciaire et une longue rédaction de rapport. Selon nos informations, le volumineux rapport d'environ 1 400 pages, y compris les documents annexés, a été remis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) dans l'après-midi de lundi.

Il contient les conclusions de la magistrate sur la cause de la mort de Soopramanien Kistnen, dont le corps en partie calciné avait été retrouvé le 19 octobre 2020 dans un champ de cannes à Telfair, Moka.

Une enquête judicaire avait été demandée par Simla Kistnen, la veuve du défunt, par le biais des avocats Sanjeev Teeluckdharry et Rama Valayden. Et les travaux ont commencé en décembre 2020 et se sont terminés 17 juin 2021. Pour reprendre en juillet et finir le 2 septembre. Si le rapport attribue le décès à un meurtre et non à un suicide ou à un accident - il semble qu'il y ait des policiers qui pensent à un accident -, le même rapport, selon un avocat, ne contiendrait rien sur l'identité du ou des meurtrier(s). Cependant, ajoute notre interlocuteur, la magistrate pourrait donner des pistes au DPP en se basant sur les preuves et témoignages recueillis pendant l'enquête judiciaire.

Quoi qu'il en soit, le contenu du rapport ne sera pas rendu public, pour respecter le secret de l'instruction. Mais on en apprendra plus lorsque le DPP contactera la police après avoir étudié le rapport et décidé de la marche à suivre. Fin donc de la partie jouée par la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath et place maintenant au DPP. On ne sait pas si c'est Me Azaam Neerooa qui s'occupera du dossier.

Pendant ce temps, la MCIT enquête...

Koomadha Sawmynaden s'est rendu de nouveau, hier, dans les locaux de la MCIT pour la suite de sa déposition. Il était accompagné de Me Roshi Bhadain et Rishon Bhadain. La déposition a commencé vers 12 h 15 et a terminé assez vite, vers 14 h 30. Il semble que la police n'ait pas encore demandé ou le DPP ne lui ait pas encore remis certains documents.