Gabon: L'un des bastions du PDG pourrait-il basculer dans l'opposition ?

Lastourville, principalement le département de Mulundu pourrait se retrouver aux mains de l'opposition gabonaise emmenée par Paulette Missambo. Elle qui a été élue à la tête de l'Union Nationale, le 13 novembre 2021 à Libreville, l'emportant avec avec 308 voies contre 298 pour Paul Marie Gondjout, soit 50,83% contre 49,17% pour son challenger. Paulette Missambo succède ainsi à Zacharie Myboto.

L'un des principaux partis politiques issu de l'opposition gabonaise.

Principale force du département de Mulundu lorsqu'elle était encore dans le parti démocratique gabonais ( PDG ), Paulette Missambo a longtemps œuvré pour le développement de cette partie du pays en participant à l'éclosion politique des filles et fils de ce département chère au au regretté président El Hadj Omar Bongo Ondimba. Sa dynamique n'est plus à démontrer à Mulundu dans la mesure où elle était la figure de proue de ce département. Son influence grandissante au fil des années lui a permis d'être considérée comme une dame de fer au sein du PDG. "Elle, c'est notre Bongo au féminin "lâche un militant.

Aujourd'hui, à la tête de l'Union Nationale(UN), donc de l'opposition radicale, plusieurs observateurs voient en elle un atout majeur pour le basculement de ce département "pédégiste" vers l'UN. Un ralliement qui ne saurait tarder puisque sa connaissance du milieu politique de Mulundu laisse entrevoir cette hypothèse.

Aux dires des filles et fils de la localité, Paulette Missambo, de par son retour sur la scène politique après sa victoire face à Paul-Marie Gondjout, est une sérieuse menace pour le parti au pouvoir. Pour faire face à cette menace, le PDG peut compter sur des leaders charismatiques comme Régis Immongault et Brice Constant Paillat. L'un, pour son expérience qui peut l'emmener au poste de Secrétaire Général du parti et l'autre, pour sa volonté à fédérer le plus grand nombre autour d'un idéal commun. "L'ancienne ministre de l'Education nationale gabonaise sous feu Omar Bongo Ondimba fait bouger les lignes et fait déjà paniquer ses anciens camarades et actuels adversaires politiques" confie un sympathisant de sa formation.

La tâche ne paraît pas si simple pour ces valeureux soldats du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, en raison de la possible candidature de l'ancienne ministre d'Omar Bongo Ondimba à la présidentielle de 2023. Qui de ces deux bords aura la faveur des populations ? L'avenir nous le dira.